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波音公司Starliner飛行器 將首度載人飛往國際太空站

波音公司的太空飛行器「Starliner」將於週一在美國佛州升空。（法新社）

波音公司的太空飛行器「Starliner」將於週一在美國佛州升空。（法新社）

2024/05/07 07:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波音公司與美國航太總署（NASA）合作開發商業載人計劃的太空飛行器「Starliner」將於美國時間週一晚上10時34分（台灣時間週二上午10:34）從佛羅里達州卡納維爾角發射，這趟航程預計26小時內抵達國際太空站，停留一週後再返回地球，在美國西南部沙漠進行降落傘和安全氣囊輔助著陸。

綜合外媒報導，波音公司與美國太空探索科技公司（SpaceX）在商業載人的競爭過程遇到了幾次挫折，使計畫延誤多年，週一的發射是波音公司Starliner的首次載人飛行。如果一切按計畫進行，Starliner將在飛行約 26 小時後抵達太空站，並於週三與距地球約 250 英里（400 公里）的軌道研究前哨站對接。

Starliner 的設計可搭載7名機組人員，但此次「試駕」發射的將包括61歲的NASA太空人巴里·威爾莫爾（Barry Wilmore）和58歲的前海軍上尉蘇尼塔·威廉斯（Sunita Williams）。威爾莫爾是指定機長，而威廉姆斯坐在飛行員座位上。

儘管Starliner被設計為自動飛行，但如有必要，機組人員可以控制執飛，這次飛行也要求威爾莫和威廉姆斯練習手動操縱。

據報導，2019 年Starliner首次測試發射期間，因為軟體錯誤導，導致飛行電腦無法加載正確的發射時間，最後無人駕駛的太空飛行器未能到達太空站。

波音公司第二次正式發射也是無人駕駛，於 2022 年 5 月進行，取得了成功，Starliner抵達並對接了太空站，然後安全返回並降落在地球上。但該次飛行，機組人員發現降落傘系統有問題。這些問題迫使波音計畫的載人發射又從去年推遲到今年。

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