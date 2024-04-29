南韓首爾挽救人口流出 無房育兒家庭每月補助7千

南韓首爾市政府將向居住在市內、名下無房產的育兒家庭，提供每月30萬韓元（約新台幣7000元）起跳的租屋補助，可持續領取兩年。南韓幼兒示意圖。（歐新社）

2024/04/29 17:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓少子化問題持續惡化，首爾更面臨人口流出問題，市府宣布將推出全國首創政策，向居住在市內、名下無房產的育兒家庭，提供每養育一個小孩每月就可領30萬韓元（約新台幣7000元）的租屋補助，可持續領取2年。

據韓媒《中央日報》報導，首爾去年有32萬5317人口搬到京畿道和仁川，其中高達61.3％是出於居住因素，因此市府為了避免無房家庭在照顧小孩時面臨太多負擔，決定祭出租屋補助避免人口外流。

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這項補助對象為2025年1月1日以後生育的家庭，不限夫妻收入和年齡，若有多個小孩者將按等比例增加補助；若為多元文化家庭者，只要夫妻之一是韓國人且小孩是韓國籍仍可領取。

按照規定，租賃房屋必須位於首爾且「傳貰」（又稱全租，南韓特有租房方式，將大筆押金一次性交給房東，租約到期後可全額取回）金額低於7億韓元（約新台幣1655萬元），或者是月租低於268萬韓元（約新台幣6.3萬元）。

另外，租賃社會住宅者不得申請此項補助，若領取補助期間買房或搬到其他地方，就自動失去資格無法再拿每月30萬韓元。首爾市政府估算，這項政策開始實施後大約會有1萬個家庭受益。

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