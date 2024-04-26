越南國會主席請辭 政壇四大支柱折損兩要角

越南國會主席王廷惠請辭獲准。（法新社檔案照）

2024/04/26 22:11

〔中央社〕越共今天同意國會主席王廷惠辭去各項職務，調查指出，王廷惠違反黨員規定。越南在一個多月內，國家主席與國會主席相繼去職，政壇四大支柱折損兩要角，政治震盪一波接一波。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越共第13屆中央委員會今天在越共中央總部召開會議，審視王廷惠（Vuong Dinh Hue）辭去與退出第13屆越共中央政治局委員、2021年至2026年任期的第15屆國會主席職務。

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報導表示，王廷惠是越南黨和國家主要領導幹部，從基層做起，擔任黨和國家許多重要領導職務。

然而，根據越共中央檢查委員會與有關單位的報告，王廷惠違反了黨員所不能從事的規定，以及違反了為黨員幹部樹立榜樣的責任規定，根據黨的規定與國家法律，王廷惠須負起責任。

報導指出，王廷惠的違規與缺失已經引起不良輿論，影響到黨和國家與自身聲譽。王廷惠認識到對黨和國家與人民的責任，提出申請辭去各項職務、退出各項工作。

越共中央委員會根據越南黨和國家現行規定並考慮到王廷惠的個人意願後，同意王廷惠辭去越共第13屆政治局委員、中央委員、任期為2021年至2026年的第15屆國會主席職務。

越南國會主席由國會代表選舉產生，因此要正式免去王廷惠的國會主席職務，須再交由越南國會走形式程序。

越共今天並未具體說明王廷惠的違規與缺失，不過越南公安部4月22日宣布，越南國會主席助理范泰河（Pham Thai Ha）因涉嫌濫用職權已遭逮捕，當時外界即推斷王廷惠可能遭受波及自請去職。

在王廷惠之前，前越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）甫於今年3月下旬請辭獲准，根據越共中央檢查委員會當時的報告，武文賞違反了黨員所不能從事的規定。

越南政壇有四大支柱之稱，分別是越共總書記、越南國家主席、越南總理、國會主席，越南在一個多月內國家主席和國會主席相繼自請去職讓外界詫異。目前越南國家主席職務由副主席武氏映春（Vo Thi Anh Xuan）暫代。

越共將在2026年初召開第14次全國代表大會，先前外界認為年近8旬、已經三連任的越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）有意栽培武文賞接班，王廷惠的仕途同樣備受期待。隨著兩人相繼下台，也讓政治鬥爭的聯想不斷。

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