女屍放靈車2年！前殯儀館老闆「亂給骨灰」家裡還藏「30人份」

2024/02/18 00:27

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國科羅拉多州16日爆出離譜事件,殯葬業男子經營不善,積欠費用,沒有火葬場願意與他生意來往,男子竟異想天開,將一具女子遺體放在廢棄靈車內將近2年之久,亂給家屬骨灰敷衍了事,警方還在他的租屋處找到至少30人份骨灰,行徑超荒唐。

綜合外媒報導,美國科羅拉多州33歲男子邁爾斯哈福(Miles Harford)曾是阿波羅殯葬公司(Apollo Funeral and Cremation Services)的老闆,公司已於2022年9月倒閉。當地法院近日下令將邁爾斯逐出他在丹佛郡(Denver)郊區的租屋,警方6日到邁爾斯家執行法院命令時,意外發現靈車上竟有具女性屍體及大量骨灰。

請繼續往下閱讀...

丹佛郡警方麥特(Matt Clark)說,邁爾斯的公司財務困難,無法將客戶遺體完成火化,也無法如期將骨灰交還給家屬,他甚至給家屬不同人的骨灰。警方更從他家地板下發現大量骨灰被裝在鞋盒大小的塑膠盒內,拿塑膠盒當臨時骨灰罈。

警方還說,搜查邁爾斯租屋處停放的一輛靈車,意外發現一具毯子包裹的女性遺體,邁爾斯坦承女子死於2022年8月,至今已超過2年之久,他聲稱,自己積欠當地幾家火葬場費用,沒有任何一家火葬場願意火化這名63歲女子,他才會把遺體放在車上。荒唐的是,死者家屬卻早已收到骨灰。警方說,家屬既崩潰又震驚,他們收到的骨灰現已移交法醫辦公室。

邁爾斯將被控虐待屍體、偽造死亡證明及盜竊火葬費用,目前檢方正深入調查中,將會提出更多指控,調查人員正比對在屋內發現的骨灰上的標籤與國家資料,並與家屬進行會面。

In a startling revelation, it has come to light that a former funeral home owner, Miles Harford, is at the center of a disturbing case in Littleton, Colorado. Reports suggest that Harford, facing fina....#newsandvibes #newsandvibesgh



https://t.co/WcTKPmBKnC