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女屍放靈車2年！前殯儀館老闆「亂給骨灰」家裡還藏「30人份」

殯儀館老闆積欠費用，沒有火葬場願意與他來往，他竟將女子遺體擺在靈車內2年，警方還在他租住處（見圖）發現藏了大量骨灰。（美聯社）

殯儀館老闆積欠費用，沒有火葬場願意與他來往，他竟將女子遺體擺在靈車內2年，警方還在他租住處（見圖）發現藏了大量骨灰。（美聯社）

2024/02/18 00:27

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州16日爆出離譜事件，殯葬業男子經營不善，積欠費用，沒有火葬場願意與他生意來往，男子竟異想天開，將一具女子遺體放在廢棄靈車內將近2年之久，亂給家屬骨灰敷衍了事，警方還在他的租屋處找到至少30人份骨灰，行徑超荒唐。

綜合外媒報導，美國科羅拉多州33歲男子邁爾斯哈福（Miles Harford）曾是阿波羅殯葬公司（Apollo Funeral and Cremation Services）的老闆，公司已於2022年9月倒閉。當地法院近日下令將邁爾斯逐出他在丹佛郡（Denver）郊區的租屋，警方6日到邁爾斯家執行法院命令時，意外發現靈車上竟有具女性屍體及大量骨灰。

丹佛郡警方麥特（Matt Clark）說，邁爾斯的公司財務困難，無法將客戶遺體完成火化，也無法如期將骨灰交還給家屬，他甚至給家屬不同人的骨灰。警方更從他家地板下發現大量骨灰被裝在鞋盒大小的塑膠盒內，拿塑膠盒當臨時骨灰罈。

警方還說，搜查邁爾斯租屋處停放的一輛靈車，意外發現一具毯子包裹的女性遺體，邁爾斯坦承女子死於2022年8月，至今已超過2年之久，他聲稱，自己積欠當地幾家火葬場費用，沒有任何一家火葬場願意火化這名63歲女子，他才會把遺體放在車上。荒唐的是，死者家屬卻早已收到骨灰。警方說，家屬既崩潰又震驚，他們收到的骨灰現已移交法醫辦公室。

邁爾斯將被控虐待屍體、偽造死亡證明及盜竊火葬費用，目前檢方正深入調查中，將會提出更多指控，調查人員正比對在屋內發現的骨灰上的標籤與國家資料，並與家屬進行會面。

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