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曾有3屍腐爛1年！ 美國「極惡凶宅」售出 賣方大賺1710萬

美國加州橘郡爾灣一棟位於富人區「果園山」的豪宅，在今年掛牌出售，並在短短3週就以低於市價行情，被神秘賣方給買下。（圖擷取自美國專業房屋買賣網站Zillow）

美國加州橘郡爾灣一棟位於富人區「果園山」的豪宅，在今年掛牌出售，並在短短3週就以低於市價行情，被神秘賣方給買下。（圖擷取自美國專業房屋買賣網站Zillow）

2023/12/06 14:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州橘郡爾灣（Irvine）一棟位於富人區「果園山」（Orchard Hill）的豪宅，去年曾發生一起轟動的3死命案，當時警方根據通報進入屋內，發現屋主一家3口死在屋內一年，且遺體已完全腐爛。這樣的「極惡凶宅」經過整理清潔後，於今年掛牌出售，並在短短3週就以低於市價行情，被神秘賣方給買下。

綜合外媒報導，死在這棟豪宅內的一家3口，在去年4月6日才被人發現。根據當時的媒體報導，屋主住在加拿大的親戚聯絡不到這家人，因此尋求爾灣警方協助，警方獲報上門調查，才在屋內發現3具高度腐爛的屍體，現場還留有1把手槍。當地法醫調查後指出，3人死亡時間已經超過一年，排除外力入侵，研判是一起先謀殺再自殺的案件。

事發後這棟豪宅被整理過後，在今年10月以198萬美元（約新台幣6156萬元）掛售，比市價便宜將近100萬美元（約新台幣3109萬元），吸引不少買家上門，上架短短3週後，就順利賣出。根據市場公開紀錄顯示，神秘買家「58 Riverboat Trust」以195萬美元（約新台幣6063萬元）的現金買下。

報導指出，這棟豪宅的成交價，遠比屋主當初購買時的140萬美元（約新台幣4354萬），還多了55萬美元（約新台幣1710萬），讓賣方因此賺到。另外，根據美國專業房屋買賣網站「Zillow」 顯示的公開資訊，這棟豪宅面積為2766呎（約78坪），擁有4房5浴，內部已全部重新裝潢，室外還有一座露天游泳池，月租金開價略高市場行情的7500美元（約新台幣萬23.3萬元）。

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