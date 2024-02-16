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抬棺抗議也不行！香港癌末社運人士古思堯遭判刑9月

香港資深民主派社運人士古思堯（中），16日遭法官以企圖煽動罪名判刑9個月。圖為古思堯2015年被捕後，坐上警車的檔案照。（法新社）

香港資深民主派社運人士古思堯（中），16日遭法官以企圖煽動罪名判刑9個月。圖為古思堯2015年被捕後，坐上警車的檔案照。（法新社）

2024/02/16 18:27

〔編譯張沛元／綜合報導〕被控準備「作出具煽動意圖的作為」的香港資深民主派社運人士古思堯，16日被判有罪，將入獄9個月，定罪關鍵之一，在於古思堯欲使用棺材做為抗議道具，被視為象徵死亡與推翻中央政府。

這是古思堯第2度被控企圖「作出具煽動意圖的作為」，高齡78歲的古思堯是北京當局強力鎮壓香港民主後、少數仍留在香港且敢於批評時政的社運人士，自2000年以來，已至少入獄12次，現為直腸癌的癌末病患。

古思堯在去年12月預告，將針對香港區議會選制發動抗議，但在付諸行動前就遭警方逮捕；警方稱古思堯打算把一具寫有「一國兩制送殯儀館」等字樣的黑色棺材，抬到香港選舉事務處前示威，以抗議區議會選舉排除民主派候選人，並會對媒體發布採訪通知。

未聘請律師的古思堯自行答辯，指稱自己被控武力推翻政府有誤，因為他過去數十年來都是和平示威，希望香港有民主自由；儘管兩度被法官要求勿藉機發表政治評論，古思堯仍當庭表示，香港陽壽已盡，隨時一路走好，並重申「結束一黨專政、人民高於國家」。

法官最後仍採信檢警說法，即古思堯若非提前被捕，勢必會抬棺抗議…古思堯原定使用象徵死亡的棺材與撒紙錢來進行示威，有推翻中央與政權終結的寓意；相關抗議口號則會令人蔑視選舉結果，具有煽動意圖，因此裁定古思堯的「企圖作出或準備作出一項具煽動意圖的行為」有罪，判刑9個月。

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