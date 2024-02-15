暌違半世紀 美月球登陸器再升空

美國逾半世紀再次嘗試登月，民間研發登月器15日發射升空。（法新社）

2024/02/15 18:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹九號火箭十五日搭載私人公司ntuitive Machines研發的Nova-C登月艇奧德賽號（Odysseus），從佛州升空，這是美國自阿波羅月球任務後，逾半世紀來首次執行登月計畫，也是民間研發的探測器第一次嘗試登陸月球。

《路透》報導，奧德賽號在美東時間十五日凌晨一時（台灣時間同日下午2時）從佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）美國航太空總署（NASA）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），搭乘獵鷹九號火箭發射升空。

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在NASA和SpaceX的網路直播影片中，可以看到這枚兩截式、25層樓高的火箭從發射台上升空而起，拖著一道火紅尾焰，在佛州的大西洋沿岸劃過黑暗的天空。

發射後約48分鐘，奧德賽號在距離地球約223公里的高空，從火箭的上截分離出來，開始了它的月球之旅。

這次發射原訂在14日早上，因為探測器推進系統的液態甲烷偵測到溫度異常，延後24小時升空。SpaceX表示，該問題已經解決。

Odysseus預計在一週的飛行後到達目的地，並於2月22日在月球南極附近的 Malapert A 環形山著陸。如果成功，這次飛行將是自1972年阿波羅計劃的最後一次載人月球任務以來，美國太空船首次有控制地降落到月球表面，也是首次有私人企業嘗試成功登月。

這項壯舉也將會是NASA月球探測計畫「阿提米絲」（Artemis）第一次前往月球表面。美國希望中國在把太空人送上月球之前，能搶先一步，讓太空人重返月球。

這次發射雖然被認為是Intuitive Machines的任務，但是火箭還攜帶了6批NASA的儀器，目標是在NASA正式展開返回月球的任務之前，蒐集月球環境的數據。

1月8日，美國波音公司（Boeing）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）合組的「聯合發射同盟」（ULA）研發大型運載火箭「火神半人馬座」（Vulcan Centaur），搭載民營企業Astrobotic Technology的月球登陸器「遊隼號」（Peregrine），從佛州卡納維爾角太空軍基地發射升空，不過進入軌道後沒多久後就發生推進系統洩漏的問題，這已經是私人企業嘗試「軟著陸」月球第3次失敗，之前以色列和日本的私人企業也鎩羽而歸。

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