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全球第5! 日探測器「月球狙擊手」登月成功

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的「月球狙擊手」探測器成功登月，觀看轉播的民眾開心歡呼。（歐新社）

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的「月球狙擊手」探測器成功登月，觀看轉播的民眾開心歡呼。（歐新社）

2024/01/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本太空計畫力圖從一連串挫折中重新振作，其探測器「月球狙擊手」（Moon Sniper）在日本時間廿日午夜（台灣時間十九日晚間十一時）成功登陸月球，利用精確的定位技術，讓探測器在受控的情況下停在月球表面，成為繼美國、蘇聯、中國和印度之後，第五個登陸月球的國家。

日本曾在二○二二年首度試圖在月球上投放探測器，但以失敗收場，而去年七月發射的新型火箭又在升空後爆炸。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）將希望寄託於暱稱為「月球狙擊手」的輕量級無人探測器SLIM（Smart Lander for Investigating Moon），該探測器僅二．四公尺高、二．七公尺寬、一．七公尺長，約七百公斤重，在去年九月七日順利升空，經過四個月飛行後，在日本廿日午夜開始從月球軌道降落，廿分鐘後即登陸。

成功登陸後 得花一個月確認是否精準達標

「月球狙擊手」鎖定在月球表面目標處一百公尺範圍內降落，遠小於一般登陸時的數公里範圍；登陸成功後，最慢得花一個月確認是否達成精準登陸目標。JAXA曾在小行星上進行精準登陸，但因月球引力更強，挑戰也更大。

東京大學副教授諸田智克表示，要在不平坦的岩石地形上降落，探測器的登陸精準度至關重要，這次任務希望揭開月球可能存在的水資源之謎，這是在上頭建立基地的關鍵，「月球商業化的可能性取決於兩極是否有水」。

「月球狙擊手」探測器上有一個可變形的小型機器人「SORA-Q」，在登月後就會彈出並滾動，將影像傳回地球。SORA-Q外型比網球稍大、直徑為八公分，重量相當於一顆大顆馬鈴薯、約二五○公克，由JAXA和玩具公司「多美」共同設計，索尼集團和京都同志社大學也協助開發。該設備的橘色面板上有一個前置鏡頭，背後還有一個。

球體SORA-Q在月球表面將左右展開變形，有兩種移動方式，包括雙輪一起轉動的「蝴蝶行進」，以及交替轉動的「爬行行進」，這樣的設計能撥開沙石，使機體在上浮時持續移動，也能爬上三十度的斜坡。SORA-Q將持續活動至電池耗盡，不會回到地球。

「月球狙擊手」登陸後，就會彈出馬鈴薯大小的變形機器人，在月球表面四處移動及拍攝影像。（法新社）

「月球狙擊手」登陸後，就會彈出馬鈴薯大小的變形機器人，在月球表面四處移動及拍攝影像。（法新社）

「月球狙擊手」探測器成功登月，觀看轉播的民眾開心歡呼。（路透）

「月球狙擊手」探測器成功登月，觀看轉播的民眾開心歡呼。（路透）

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