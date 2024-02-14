為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

埃及外長宣告 不以武力干涉以軍行動

埃及外交部長舒克里。（歐新社）

埃及外交部長舒克里。（歐新社）

2024/02/14 15:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列在加薩的戰火已燃燒到南部接壤埃及的拉法市（Rafah），據巴勒斯坦通訊社報導，以軍12日連續2天對拉法及周邊地區發動海陸空全方位打擊，目前造成死亡人數已超過100人，另有數百人受傷，傷者中包括婦女及兒童。而埃及外交部長舒克里（Sameh Shoukry）也正式宣告無論以色列是否攻擊拉法市，埃及都不會以武力干涉以色列的軍事行動。

綜合外媒報導，12日黎明前，加薩南部人口稠密的拉法遭到以色列猛烈空襲，造成至少52人死亡，空襲擊中了拉法不同地區的14棟房屋和3座清真寺，目前造成死亡人數已超過100人，包含許多平民與孩童，各界擔憂以軍的行動會破壞埃及與以色列之間的和平協議，加劇加薩走廊的人道危機與緊張局勢。

埃及外交部長舒克里受訪時表示「埃及和以色列之間有一項和平協議，該協議在過去40年間一直有效，在這之後也會繼續維持。」加薩走廊的居民在逃離以色列對加薩走廊北部的轟炸後，現有一半以上的加薩人口居住在拉法。以色列總理納坦雅胡10日表示，已命令軍方制定計畫，從拉法市撤離100萬巴人平民。他強調，進攻拉法是摧毀哈瑪斯的關鍵，以軍在展開攻勢前，將為當地平民提供「安全通道」，不會引發人道災難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
以色列公布影片 稱是哈瑪斯領導人辛瓦去年10月攝
2024/02/14 05:51

以色列公布影片 稱是哈瑪斯領導人辛瓦去年10月攝

美參院通過援助台、烏、以 多數黨領袖：數十年來最具影響力法案
2024/02/14 05:30

美參院通過援助台、烏、以 多數黨領袖：數十年來最具影響力法案
支持台灣、烏克蘭、以色列 美參議院表決通過3兆援助法案
2024/02/13 21:45

支持台灣、烏克蘭、以色列 美參議院表決通過3兆援助法案
稱普廷「不可能輸掉這場戰爭」馬斯克反對續援烏
2024/02/13 21:00

稱普廷「不可能輸掉這場戰爭」馬斯克反對續援烏
以色列情報負責人前往開羅 商討加薩停火協議
2024/02/13 18:26

以色列情報負責人前往開羅 商討加薩停火協議
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播