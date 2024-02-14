埃及外長宣告 不以武力干涉以軍行動

埃及外交部長舒克里。（歐新社）

2024/02/14 15:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列在加薩的戰火已燃燒到南部接壤埃及的拉法市（Rafah），據巴勒斯坦通訊社報導，以軍12日連續2天對拉法及周邊地區發動海陸空全方位打擊，目前造成死亡人數已超過100人，另有數百人受傷，傷者中包括婦女及兒童。而埃及外交部長舒克里（Sameh Shoukry）也正式宣告無論以色列是否攻擊拉法市，埃及都不會以武力干涉以色列的軍事行動。

綜合外媒報導，12日黎明前，加薩南部人口稠密的拉法遭到以色列猛烈空襲，造成至少52人死亡，空襲擊中了拉法不同地區的14棟房屋和3座清真寺，目前造成死亡人數已超過100人，包含許多平民與孩童，各界擔憂以軍的行動會破壞埃及與以色列之間的和平協議，加劇加薩走廊的人道危機與緊張局勢。

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埃及外交部長舒克里受訪時表示「埃及和以色列之間有一項和平協議，該協議在過去40年間一直有效，在這之後也會繼續維持。」加薩走廊的居民在逃離以色列對加薩走廊北部的轟炸後，現有一半以上的加薩人口居住在拉法。以色列總理納坦雅胡10日表示，已命令軍方制定計畫，從拉法市撤離100萬巴人平民。他強調，進攻拉法是摧毀哈瑪斯的關鍵，以軍在展開攻勢前，將為當地平民提供「安全通道」，不會引發人道災難。

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