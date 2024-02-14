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美參院通過援助台、烏、以 多數黨領袖：數十年來最具影響力法案

美國聯邦參議13日通過援助烏克蘭、以色列和台灣包裹法案，參院多數黨領袖舒默開心地表示，「這肯定是數年、甚至數十年以來，參院所通過最具影響力的法案。」（路透）

美國聯邦參議13日通過援助烏克蘭、以色列和台灣包裹法案，參院多數黨領袖舒默開心地表示，「這肯定是數年、甚至數十年以來，參院所通過最具影響力的法案。」（路透）

2024/02/14 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕價值逾九五三億美元（約三兆台幣）的援助烏克蘭、以色列和台灣包裹法案，十三日在美國聯邦參議院進行表決，最終在廿二名共和黨議員支持下，以七十票同意、廿九票反對通過。參院多數黨（民主黨）領袖舒默表示，「對於美國國家安全、盟友安全及西方民主安全來說，這肯定是數年、甚至數十年以來，參院所通過最具影響力的法案」。

總值3兆 眾院通過後送拜登簽署

這項法案包括撥款六一○億美元用於補充烏克蘭武器彈藥庫存、一四○億美元援助以色列，以及約五十億美元支持台灣等印太地區夥伴嚇阻中國侵略。另有九十一．五億美元用於加薩走廊、約旦河西岸、烏克蘭以及其他衝突地區的人道援助。

法案後續將交由共和黨主導的眾議院進行表決，通過後方能呈交總統拜登簽署立法。然而，法案在眾院的前景仍不明朗，眾院議長強生（Mike Johnson）十二日表示，「由於未從參院收到任何邊境政策的改動，眾院將持續在這些重要事務上展現自主意志」。

參院七日表決包括強化美國和墨西哥邊境移民管制的包裹法案，但以四十九票對五十票遭到否決。舒默因此撤除移民管制條文，將重心置於對台烏以的援助，獲得共和黨議員支持。對此，烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體Ｘ發文恭賀，「美國援助進一步將和平帶向烏克蘭，並恢復全球穩定，從而提升所有美國人民和整個自由世界的安全及繁榮」。

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