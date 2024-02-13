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稱普廷「不可能輸掉這場戰爭」馬斯克反對續援烏

馬斯克認為，俄國總統普廷不可能輸掉烏克蘭戰爭。（路透檔案照）

馬斯克認為，俄國總統普廷不可能輸掉烏克蘭戰爭。（路透檔案照）

2024/02/13 21:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦參議院預計於當地時間12日，針對台灣、烏克蘭和以色列的953.4億美元（約3兆新台幣）援助法案進行表決，不過聯邦眾議院共和黨籍議長強生事先放話否決該案，科技富豪馬斯克（Elon Musk）也公開表態，反對美國續援烏克蘭，還強調俄國總統普廷不可能輸掉這場戰爭。馬斯克並呼籲美國民眾向選區國會議員施壓，阻止這項法案通過。

《彭博》報導，馬斯克12日在X Spaces論壇上，發表了上述言論。馬斯克與反對前述援助法案的共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員詹森（Ron Johnson）、俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）、以及上月退出共和黨總統初選的億萬富翁拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）等人，共同參與了相關討論。

范斯在談到參院的援助法案時說：「我們必須消滅這些東西！」馬斯克附和說，他希望美國人就援助烏克蘭法案與他們的民選代表聯繫。「這筆支出對烏克蘭沒有幫助。延長戰爭對烏克蘭沒有好處。」

馬斯克表示，他同意強生議長的說法，即普廷不會在烏克蘭失敗。強生此前說，那些期待烏克蘭勝利的人「生活在幻想世界中」。

馬斯克在X上曾表達過類似觀點，懷疑烏克蘭能否贏得這場戰爭，並嘲笑烏克蘭總統澤倫斯基的援助請求。馬斯克強調，普廷面臨壓力，必須堅持下去，「如果他退縮，將被暗殺」。

馬斯克12日在論壇上告訴共和黨參議員，有時他被指責是普廷的辯護者，但這種指責「很荒謬」。他說，他的公司「可能已經做了更多的事情來破壞俄羅斯」。

馬斯克列舉了SpaceX向烏克蘭提供衛星網路服務「星鏈」（Starlink），以及SpaceX從俄羅斯的太空發射業務中奪走業務的例子。

馬斯克表示，他在意的是阻止戰爭雙方的人員死亡，他懷疑把普廷拉下台是否明智。

他說：「對於那些希望俄羅斯政權更迭的人來說，他們應該考慮誰是可以推翻普廷的人，這個人是和平主義者嗎？可能不是。」馬斯克說，這樣的人可能「會比普廷更強硬」。

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