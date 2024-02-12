無論川普或拜登當選 彭博：中國都是最大輸家

美國前任和現任總統川普（圖右）和拜登將在2024年大選中再度對決，彭博經濟分析顯示，無論是誰當選，中國將是最大輸家。（法新社）

2024/02/12 19:18

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國前任和現任總統川普和拜登將在2024年大選中再度對決。彭博經濟分析顯示，無論是誰當選，中國將是最大輸家，因川普揚言對中國所有進口產品課徵60%以上關稅，這將使 5750 億美元的兩國貿易幾乎減為零，對中國經濟及該國從2021年高點跌逾40%的股市來說是個壞消息，更糟的是，川普的言論可能增加拜登在選前採取更嚴厲措施的壓力。

川普和拜登知道中國是大選重要議題，對中國採取強硬姿態將被證明會是贏家。拜登可能不會提出像川普的關稅那樣激烈的措施，其政府也表示不希望與中國脫鉤，但他在選前可以選擇從數據流動到電動汽車等多個層面來對中國實施新的限制。

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中國官員表示，他們對美國由誰掌權沒有明確的偏好。不願具名的中國官員在談到敏感話題時表示，雖然川普難以預測且經常咄咄逼人，他也喜歡達成協議，並可能削弱拜登與美國盟友合作的努力。

北京對外經貿大學教授、中國商務部顧問桑百川表示：「他們都是巨大的威脅。川普的美國優先方針可能會創造『突破反中經濟圈』的機會，拜登有能力將中國排除在技術供應鏈之外。但無論如何，北京都將面對一位總體戰略是『排除和遏制中國發展』的美國總統。」

關稅可能是川普競選活動中最引人注目的經濟提議，但並非唯一的提議。川普暗示將對美中雙向投資實施新的禁令，拜登已在這個領域收緊了規則，川普還承諾將中國排除在美國的「關鍵產業」之外，並確保美國的資金不會推動中國的崛起。

川普8日在佛州棕櫚灘的海湖莊園表示，中國「正在以前所未有的水準搶走我們的生意」；關於第二個任期的關稅計劃，他表示，「藉由這樣做，我們將生意、製造業帶回美國」。

至於拜登，除了關稅以外，他還鎖定中國在尖端技術領域的競爭力。拜登對中國實施半導體和晶片製造設備實施出口管制，同時採取措施促進美國國內這些產業的發展，並正在為美​​國在人工智慧和量子計算等領域的投資制定篩選計劃。

兩者的不同之處在於，川普的做法更具交易性，他尋求與中國達成貿易協議，以幫助他競選連任，而且他的做法看起來更像是單兵作戰。相較之下，拜登為其政策建立了更廣泛的聯盟，在防止中國破壞美國領導的世界秩序方面有著共同利益。

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