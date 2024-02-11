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抗中友台大將 美眾院中國委員會主席蓋拉格宣布不競選連任

美國國會抗中大將、眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格，10日宣布不競選連任，將不參加今年11月大選。（路透）

美國國會抗中大將、眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格，10日宣布不競選連任，將不參加今年11月大選。（路透）

2024/02/11 15:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席、威斯康辛州共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher），本月10日宣布不競選連任，他將不參加今年11月的大選。

39歲的蓋拉格至今共出任4屆眾議員，他曾任陸戰隊情報官員，也是眾院軍事委員會和情報委員會成員，被視為是共和黨政治新星，退出選舉是在他本週反對共和黨一項彈劾案後宣布，並使今年不競選連任的共和黨眾議員增至49人，超越二戰後至2018年的平均值。

蓋拉格在聲明中說，選舉政治從來都不應該成為職業，國會也並非讓人養老的地方，因此他抱著沉重心情作出有關決定。

共和黨由於不滿美國邊境安全問題日益嚴重，上週三（7日）在眾議院動議彈劾國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas），但蓋拉格等4名共和黨人投反對票，使議案以1票之差被否決，引起黨內強烈不滿。蓋拉格在《華爾街日報》撰文為其決定辯護，指彈劾並不能解決邊境危機，更會創下危險先例，被用來針對未來的共和黨政府。

蓋拉格是眾院首任「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」主席，對中國採取強硬路線，對台灣十分友好。在賴清德今年1月當選總統後，《金融時報》曾報導，蓋拉格將在眾院第一個代表團訪台之後訪台，而蓋拉格的到訪，將格外引起中國關注。根據報導，蓋拉格未對他的訪台計畫，以及是否帶領中國問題特別委員會訪問團訪台發表評論。

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