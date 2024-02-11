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中國官媒稱龍為「Loong」 學者：在民族自信與國際化之間迷失

中國官媒將「龍」的英文名稱從「dragon」改成「loong」，引發討論。（歐新社）

中國官媒將「龍」的英文名稱從「dragon」改成「loong」，引發討論。（歐新社）

2024/02/11 15:24

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年迎來龍年，有中國官媒將「龍」的英文名稱從「dragon」改成「loong」（龍的音譯），引發討論。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，此事反映出中國在習近平的領導下，變得更加民族主義，更強調所謂的「文化自信」。

根據《BBC》報導，莊嘉穎表示，大國通常都會希望留下自己的印記，例如美國人的職棒是世界大賽（world series），並說美式足球超級盃是「世上最偉大的體育活動」，其他人可能不會管你，只是自我感覺良好。莊嘉穎指出，這和近年的「去英語化」趨勢一脈相承，中國一方面希望表現出自主性，卻沒想清楚自己要什麼，因此在「民族自信」與「國際化」之間迷失。

莊嘉穎質疑：「到底要到什麼程度？如果翻譯要改用漢語拼音，那麼春節應該改為『Chun Festival』或『Chunjie』，農曆新年應譯作『Nongli New Year』，以後People's Republic of China要不要換成『Zhonghua Remin Gongheguo』？」

莊嘉穎提到，過去也曾經出現「Lunar New Year」（農曆新年）和「Chinese New Year」（中國新年）的爭論，但農曆新年是亞洲多個地區的共同節日，他強調：「如果英文譯名要在地化，中國講Year of the Loong，那我們在星馬印尼要不要來一下Year of the Naga（那伽）？」

莊嘉穎表示，中國更改自己的譯名沒問題，「喜歡怎麼改就怎麼改，只要別強加在其他地方和文化，要求別人換就可以了」。

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