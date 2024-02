中國官媒稱龍為「Loong」 學者：在民族自信與國際化之間迷失

中國官媒將「龍」的英文名稱從「dragon」改成「loong」,引發討論。(歐新社)

〔即時新聞/綜合報導〕今年迎來龍年,有中國官媒將「龍」的英文名稱從「dragon」改成「loong」(龍的音譯),引發討論。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示,此事反映出中國在習近平的領導下,變得更加民族主義,更強調所謂的「文化自信」。

根據《BBC》報導,莊嘉穎表示,大國通常都會希望留下自己的印記,例如美國人的職棒是世界大賽(world series),並說美式足球超級盃是「世上最偉大的體育活動」,其他人可能不會管你,只是自我感覺良好。莊嘉穎指出,這和近年的「去英語化」趨勢一脈相承,中國一方面希望表現出自主性,卻沒想清楚自己要什麼,因此在「民族自信」與「國際化」之間迷失。

莊嘉穎質疑:「到底要到什麼程度?如果翻譯要改用漢語拼音,那麼春節應該改為『Chun Festival』或『Chunjie』,農曆新年應譯作『Nongli New Year』,以後People's Republic of China要不要換成『Zhonghua Remin Gongheguo』?」

莊嘉穎提到,過去也曾經出現「Lunar New Year」(農曆新年)和「Chinese New Year」(中國新年)的爭論,但農曆新年是亞洲多個地區的共同節日,他強調:「如果英文譯名要在地化,中國講Year of the Loong,那我們在星馬印尼要不要來一下Year of the Naga(那伽)?」

莊嘉穎表示,中國更改自己的譯名沒問題,「喜歡怎麼改就怎麼改,只要別強加在其他地方和文化,要求別人換就可以了」。

