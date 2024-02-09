Dragon象徵惡、醜？中國官媒要為「龍」正名 叫做……

中國官媒認為，中國的「龍」地位神聖崇高，外國的「dragon」卻象徵惡、醜，兩者不應該使用一種翻譯，建議中國的「龍」應該翻成「loong」。（美聯社）

2024/02/09 21:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕甲辰龍年到來，中國網路上最近討論起龍年英譯時應譯為Dragon還是音譯為Loong；中國官媒附和稱，中國的「龍」地位神聖崇高，外國的「dragon」卻象徵惡、醜，兩者不應該使用一種翻譯。

央視網8日發文指出，近期很多網友曬出龍年活動照片，但從中發現了一個有趣的現象，就是龍的英文不再翻譯為「dragon」，而是「loong」。文章並介紹了loong的出處，並指出中國龍代表好運吉祥，西方龍負面的形象有別。

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中國環球電視網（CGTN）在報導「新春龍舞挑戰賽」活動時，將龍年譯為「Loong Year」，「龍舞」譯為「Loong Dance」，央視春晚吉祥物「龍辰辰」的英文名也譯作「Loong Chenchen」。

對照2012年的上一個龍年，中國政府並沒有使用「Loong」，當年官媒《環球時報》和英文報紙《中國日報》都採用 「Year of the Dragon」。

有學者對英國廣播公司（BBC）分析指，這反映了中國官方希望掌握話語權，展現「文化自信」，但世界未必會流通這個翻譯。

中國許多網友大聲叫好，認為把Loong的話語權拿回來、叫聯合國先改，不過也有網友問，「那Dragon要翻成什麼？爪根？」「今年高考記得告訴我改了沒。」

事實上，2017年3月中國舉行全國「兩會」期間，就有政協委員在會議上提案，建議中國的「龍」應該翻成「loong」，「dragon」則應該中譯成「拽根」。

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