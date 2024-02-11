為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

俄襲烏克蘭加油站燃料外溢 火流成河釀7死含一家5口

2024/02/11 00:15

〔中央社〕俄羅斯趁夜出動無人機襲擊烏克蘭第2大城哈爾科夫市一處加油站，造成7人死亡，其中包括同一家庭的5人。火焰隨燃料向外擴散，罹難者都是被活活燒死，另有數人受傷。

法新社報導，加油站遇襲後，燃料迅速擴散到鄰近街道上。傷者拉古亭（Oleskandr Lagutin）說：「5分鐘內火流成河，我們必須逃離家裡，只能快跑。」

地方當局說，大火造成一對夫妻與另一個家庭的5人遇難。

罹難夫妻的親戚納塔莉亞（Natalia）說：「我的岳母打電話說起火了。…她打回來後開始尖叫，說火燒到房子了。我們聽見最後的尖叫聲，就是這樣了，再也聯絡不上她。」

哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）另表示，遇難的一家5口包括一對父母及其7歲、4歲與7個月大的男孩。他說，死亡母親與男孩在浴室避難，父親的遺體則是在屋內走廊上被發現。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「這些孩子還沒經歷過人生，卻因俄羅斯人的瘋狂而喪命。」總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示：「我們非常憤怒，這些人會付出代價。」

哈爾科夫警方調查部門負責人博爾維諾夫（Sergiy Bolvinov）說，遇襲油庫區存放大約3800噸的燃料，死者都是被「活活燒死」。1130210

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播