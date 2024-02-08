美對台軍售交付恐延至2027 眾院老虎小組：直接危害美國國安

美國眾議院外國軍事銷售「老虎小組」最新報告指出，美國軍售交付延遲情況嚴重，光台灣部分就有已獲美國國會同意、卻未完成的武器採購19項，直接危害到美國國家安全。圖為美國眾院外委會主席麥考爾去年4月訪台時和蔡英文總統合影。（路透）

2024/02/08 21:41

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國眾議院外國軍事銷售（FMS）「老虎小組」（TIGER Task Force）7日公布報告，美國軍售交付延遲情況嚴重，光台灣部分，已獲美國國會同意、卻未完成的武器採購就有19項，總額達220億美元（約6956億台幣），部分要延遲至2027年或更晚交付；這類軍售延宕除了生產不及外，也受到政策決定、烏克蘭等衝突更具優先性的影響。

報告說，迄今許多軍售案面臨延宕，直接危害到美國國家安全；台灣是美國至關重要的安全夥伴，正面對中國咄咄進逼挑釁，卻有19項已獲國會批准的軍售案尚未完成。

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眾議院外委會主席麥考爾表示，在這份報告公布之際，軍售交付延宕危及美國盟友與夥伴因應鄰國威脅的能力，如台灣、以色列與烏克蘭。

領銜老虎小組的眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）指出，在美中大國競爭與烏克蘭戰爭的年代，「我們從近期衝突學到，美國協助事先武裝夥伴盟友如台灣，是至關重要的，我們並希望這些（軍售流程）改革將有助嚇阻未來的侵略」。

這份報告指出，有些軍售案延宕是政策決定的結果、與其他衝突的優先排序所致，有些則是製造時遭遇挑戰；美國國防工業基礎產能尚未優化至可因應戰時生產所需，大量亟需的產能尚未建置在體系內。

報告說，FMS今日運作方式無法因應二次大戰以來最危險的國家安全環境所帶來的挑戰，並建議應使FMS運作方式進一步現代化，解決美國盟友、夥伴和國防工業基礎的擔憂，包括：確保與夥伴協商外國軍售和其他軍售時須納入對區域威脅的評估之內；要求國防部與國務院資深官員須為長期執行與高額軍售案的交付負責；依通膨調整提高需通知國會的軍售案金額門檻；等等。

眾院FMS老虎小組去年六月下旬成立，由瓦爾茲與摩爾頓（Seth Moulton）領銜，成員包括眾議員希爾（French Hill）、賈西亞（Mike Garcia）、柯羅（Jason Crow）、麥考米克（Rich McCormick）與金映玉（Young Kim）。

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