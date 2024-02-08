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狂撈30億美元！北韓對加密貨幣 疑發動58起網路攻擊

聯合國報告顯示，數十起由北韓涉嫌發動的網路攻擊，替金氏政權的核武發展計劃取得了高達30億美元資金。示意圖。（路透資料照）

聯合國報告顯示，數十起由北韓涉嫌發動的網路攻擊，替金氏政權的核武發展計劃取得了高達30億美元資金。示意圖。（路透資料照）

2024/02/08 16:16

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一份尚未公開發布的聯合國報告顯示，制裁監察員調查了數十起由北韓涉嫌發動的網路攻擊事件，稱這些攻擊替該國的核武發展計劃取得了高達30億美元（約新台幣940.74億元）資金。

據《路透》報導，獨立的制裁監察小組表示，「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）持續無視安理會制裁……儘管最後一次已知的核試發生在2017年，但該國進一步發展了核武並生產了核分裂物質。」

制裁監察小組指出，「正在調查2017年至2023年期間，北韓針對網路加密貨幣相關公司，疑似發起的58起網路攻擊事件，得手約30億美元。這些攻擊為北韓開發大規模殺傷性武器提供了資金。」

制裁監察員說，北韓主要對外情報機構「偵察總局」（Reconnaissance General Bureau）的駭客「持續利用日益複雜的網路技術竊取資金和資訊」。

自2006年以來，北韓因發展核子與彈道飛彈計畫而受到聯合國制裁。多年來，各國一致同意強化制裁措施，但由於中國、俄羅斯不斷推動鬆綁制裁，試圖說服北韓恢復非核化談判，安理會正陷入僵局。

北韓駐聯合國代表團並未立即做出回應；平壤先前曾否認利用駭客或其他網路攻擊、謀取不法金源的相關指控。不具名的外交官表示，該份聯合國報告將於本月稍晚或下月初公開發布。

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