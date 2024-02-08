「死星」有水？ 土星最小衛星可能有個年輕的地下海洋

土衛一由於有一個巨大的隕石坑，極似《星際大戰》電影中的死星。藝術圖。（法新社）

2024/02/08 10:38

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天文學家近日發現了更多證據，顯示土星最小的衛星之一土衛一「彌瑪斯」（Mimas）在其冰冷的表面下隱藏著全球海洋，成為太陽系中又一可能有液態水的星球。

綜合外媒報導，土衛一「彌瑪斯」是土星最小的衛星之一，其表面擁有一個直徑達130公里相當於其面積3分之1的龐大撞擊坑，極似星際大戰中的「死星」（Death Star）而聞名；土星軌道探測器卡西尼號在最後幾天收集的數據，發現土衛一有奇怪振盪，要不是核心是細長的岩石核心，就是有液態地下海洋。

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巴黎天文台天文學家萊尼（Valery Lainey）博士所領導的團隊7日在《自然》雜誌上分析了土衛一軌道運動數據，發現若土衛一擁有細長的岩石核心，其所觀測到的自轉與軌道運動，必須細長到呈煎餅狀，與卡西尼號的觀測結果不符，反而擁有地下海洋的可能性更大。

萊尼認為：「內部熱量一定來自土星在土衛一上引發的潮汐」，這些潮汐效應引起了衛星內部的摩擦，從而提供了熱量，計算後的地下海洋位於大約20-30公里深的冰殼下，同時這個可能的地下海洋相當年輕，約出現在2000至2500萬年前，所以沒在星球表面留下痕跡。

這項發現也讓土衛一加入太陽系中可能擁有地下海洋的星期俱樂部中，包含土衛二和木衛二「歐羅巴」也被科學家認為是有地下海洋的可能。

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