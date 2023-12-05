為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

天文學家震驚！ 詭異行星挑戰人類現有理論

天文學家發現距離地球約50光年的紅矮星LHS 3154，竟然有相對巨大的行星LHS 3154 b圍繞其公轉。圖為地球與太陽、LHS 3154與旁邊行星的對比。（路透）

天文學家發現距離地球約50光年的紅矮星LHS 3154，竟然有相對巨大的行星LHS 3154 b圍繞其公轉。圖為地球與太陽、LHS 3154與旁邊行星的對比。（路透）

2023/12/05 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕天文學家近來震驚發現，距離地球約50光年的紅矮星LHS 3154，竟然有相對巨大的行星LHS 3154 b圍繞其公轉，挑戰人類現有的行星形成理論。

據《路透》報導，目前的理論認為，恆星是由巨分子雲引力坍縮形成，其外圍會環繞著「原行星盤」，逐漸形成行星系統，由於原行星盤僅佔恆星質量的一小部分，因此質量非常低的恆星旁不會有較大的行星出現。

紅矮星是較小且溫度較低的恆星，在銀河系相當常見，LHS 3154的質量僅為太陽的11％，按照上述理論來看不可能擁有巨大行星，但LHS 3154 b的質量至少是地球的13倍。

另外，LHS 3154 b和恆星之間的距離，僅為地球與太陽距離的2.3％，比水星和太陽之間的距離更近，每3.7天完成公轉一圈，其大小與組成成分應該和海王星相似，幾乎不可能有生命存在。

賓州州立大學天文學家馬哈德萬（Suvrath Mahadevan）、普林斯頓大學天文學家斯特凡森（Guðmundur Stefánsson）等人，正在研究這種現象並將論文發表在頂尖期刊《科學》上。

斯特凡森表示，過去認為LHS 3154這類的恆星，旁邊只能形成質量與地球相似的小型行星，但LHS 3154 b無疑挑戰了目前的理論。馬哈德萬指出，藉由他們團隊所研發的「宜居帶行星探測器（HPF）」等新儀器，人類將以新的方式看待宇宙，並且對於行星形成還有很多需要了解的地方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
尋找高氧星球！天文學家：有可能發現類似恐龍異星生物
2023/11/19 13:45

尋找高氧星球！天文學家：有可能發現類似恐龍異星生物
拿不回來了！國際太空站艙外維修 遺失逾300萬元工具包
2023/11/14 11:28

拿不回來了！國際太空站艙外維修 遺失逾300萬元工具包

星展歲末優惠放送 好康等你用星刷！
美哈佛大學知名教授 疑似發現外星科技殘留物體
2023/07/08 16:18

美哈佛大學知名教授 疑似發現外星科技殘留物體
驚！在火星上拍到「甜甜圈岩石」 科學家解釋不一
2023/06/30 17:06

驚！在火星上拍到「甜甜圈岩石」 科學家解釋不一

外送經濟夯 UberEats投書挺外送員權益
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播