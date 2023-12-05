天文學家震驚！ 詭異行星挑戰人類現有理論

天文學家發現距離地球約50光年的紅矮星LHS 3154，竟然有相對巨大的行星LHS 3154 b圍繞其公轉。圖為地球與太陽、LHS 3154與旁邊行星的對比。（路透）

2023/12/05 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕天文學家近來震驚發現，距離地球約50光年的紅矮星LHS 3154，竟然有相對巨大的行星LHS 3154 b圍繞其公轉，挑戰人類現有的行星形成理論。

據《路透》報導，目前的理論認為，恆星是由巨分子雲引力坍縮形成，其外圍會環繞著「原行星盤」，逐漸形成行星系統，由於原行星盤僅佔恆星質量的一小部分，因此質量非常低的恆星旁不會有較大的行星出現。

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紅矮星是較小且溫度較低的恆星，在銀河系相當常見，LHS 3154的質量僅為太陽的11％，按照上述理論來看不可能擁有巨大行星，但LHS 3154 b的質量至少是地球的13倍。

另外，LHS 3154 b和恆星之間的距離，僅為地球與太陽距離的2.3％，比水星和太陽之間的距離更近，每3.7天完成公轉一圈，其大小與組成成分應該和海王星相似，幾乎不可能有生命存在。

賓州州立大學天文學家馬哈德萬（Suvrath Mahadevan）、普林斯頓大學天文學家斯特凡森（Guðmundur Stefánsson）等人，正在研究這種現象並將論文發表在頂尖期刊《科學》上。

斯特凡森表示，過去認為LHS 3154這類的恆星，旁邊只能形成質量與地球相似的小型行星，但LHS 3154 b無疑挑戰了目前的理論。馬哈德萬指出，藉由他們團隊所研發的「宜居帶行星探測器（HPF）」等新儀器，人類將以新的方式看待宇宙，並且對於行星形成還有很多需要了解的地方。

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