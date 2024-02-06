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烏克蘭議員：烏軍總司令同意出任駐英大使

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼。（取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼。（取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

2024/02/06 16:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭最高拉達（國會）議員舍甫琴科（Yevgeny Shevchenko）透露，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）已同意出任烏克蘭駐英大使，並將在近期被解除烏軍總司令職務。

俄官媒《塔斯社》報導，舍甫琴科在接受烏克蘭全球戰略研究所所長卡拉謝夫（Vadim Karasev）採訪時說：「我的消息是，扎盧茲尼已經同意擔任駐英國大使一職。他很有可能去那裡。」他說，扎盧茲尼可能會在2月8日被正式解職。

他還說，「被派出去當大使就相當於政治退休，沒有人再東山再起，這是烏克蘭的慣例。因此，我在這裡讓那些喜歡扎盧茲尼的人失望了」。

報導還稱，舍甫琴科認為，如果這位將軍真的接受了擔任駐英國大使的提議，「那就100%結束了，扎盧茲尼作為政治家將不復存在」。

他最後說：「如果他不去，而是留在烏克蘭，開始某種政治生涯，他還是有機會的，機會不是很小，而是很大。」

《華盛頓郵報》日前報導，烏國已知會白宮，將開除負責監督抗俄羅斯作戰、在諸多議題上與澤倫斯基總統扞格不入的扎盧茲尼。報導稱，兩人在許多議題上發生衝突，包括針對新一波軍事動員行動爭論不休，澤倫斯基反對扎盧茲尼徵召50萬新兵之議，稱烏軍擁有足以被更有效率運用的人力。

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