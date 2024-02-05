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受賄近10億元 中國招商銀行前行長田惠宇一審被判死緩

中國招商銀行前行長田惠宇今天被判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。（取自網路）

中國招商銀行前行長田惠宇今天被判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。（取自網路）

2024/02/05 20:20

〔中央社〕中國招商銀行前行長田惠宇被查出過去藉職務權力，受賄財物高達人民幣2.1億元（約新台幣9億2400萬元），今天被判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

新華社今天報導，湖南省常德市中級人民法院一審公開宣判招商銀行前黨委書記、行長田惠宇因受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開訊息交易、內幕交易、洩露內幕訊息一案，以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

報導指出，經審理查明，田惠宇1997年至2022年利用擔任中國信達信託投資公司副總裁，上海銀行黨委委員、副行長，中國建設銀行上海市分行黨委副書記、副行長，以及招商銀行黨委書記、行長等職務上的便利及職權，為有關單位和個人在貸款審批、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，非法收受財物共計逾2.1億元。

常德市中級人民法院認為，田惠宇「受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失」，論罪應當判處死刑；但由於到案後主動交代所犯交易、認罪悔罪，積極退贓，犯罪所得已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕、減輕處罰情節，對其所犯受賄罪判處死刑，可不立即執行。

中國2023年持續金融反腐，陸媒第一財經報導，據中央紀委國家監委網站資訊發現，2023年金融系統內接受審查的幹部為104名，遠超過2022年的70餘名，在接受調查的104名金融幹部中，有70名此前曾有銀行任職背景，比例高達67.3%。

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