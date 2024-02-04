英航艦「伊莉莎白女王號」出征前一刻有機械問題 退出北約軍演

英國皇家海軍旗艦「伊莉莎白女王號」航艦原定在2月4日出發參與北約的「堅定防衛者」軍演，不料在出征前的最後一次檢查中，發現右舷螺旋槳軸存在嚴重問題。（路透）

2024/02/04 13:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）實施冷戰以後最大規模演習「堅定捍衛者2024（Steadfast Defender 2024）」，將動員32國、9萬大軍，其中英國將派出2萬人以及「伊莉莎白女王號」航艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群，不料在出征前一刻驚傳機械故障問題，決定緊急改派「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）代替。

綜合外媒報導，英國皇家海軍旗艦「伊莉莎白女王號」航艦原定在2月4日出發參與北約的「堅定防衛者」軍演，不料在出征前的最後一次檢查中，發現「女王號」的右舷螺旋槳軸存在嚴重問題；皇家海軍宣布，將由同級艦「威爾斯親王號」航空母艦接替執行北約職責，並將盡快啟航參加演習。

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此非伊莉莎白女王級航空母艦首次出現右舷螺旋槳軸問題，早在2022年在8月，2號艦「威爾斯親王號」就出現類似問題，當時皇家海軍認為可在航行途中修復而強行出海，然而啟程沒多久便發生故障，造成更大損傷，隨後進入乾塢並進行了耗資2500萬英鎊（約新台幣9.9億）、耗時9個月的維修。

報導指出，皇家海軍從過去「親王號」的慘痛經驗中吸取了教訓，對航空母艦的軸系進行了額外的檢查，在檢查過程中，「女王號」右舷軸上的一個軸連器（Coupling）出現了問題，儘管判斷仍屬技術上適航，但為預防萬一，已決定將「女王號」退出演習，直到問題得到徹底調查和補救。

「威爾斯親王號」緊急頂替「伊莉莎白女王號」出征，不過準備過程可能需要1週時間，包含加速現有的維護任務、從姊妹艦轉移設備以及儲存物資和加油；「親王號」原定於今年稍後從姐妹艦手中接任旗艦，但現在必須加速投入工作，目前「親王號」尚未搭載過一個完整的航空大隊。

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