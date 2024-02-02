泰國「猴城」遭猴子大軍霸佔！遇襲居民驚恐稱：我們住在籠子裡

泰國華富里府（Lopburi）居民感謝猴子對觀光產業的貢獻，每年11月舉辦「猴子節」，以豐盛餐點讓猴子大快朵頤。（歐新社）

2024/02/02 23:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有「猴城」之稱的泰國華富里府（Lopburi），過去城裡有著大量猴子，吸引遊客前往旅遊、餵食，因而成為觀光勝地。不過前幾年疫情爆發觀光業慘淡，乏人餵食的猴子組成猴子大軍，約3500隻猴群襲擊民眾並佔領市中心，導致許多商店倒閉，居民無法生活陸續搬遷逃離，商業區竟淪為空城。

泰國華富里府（Lopburi）以居住著大量猴子成為觀光勝地，當地居民為感謝猴子對觀光產業的貢獻，在每年11月舉辦「猴子節」（Monkey Festival），準備豐盛餐點如水果、蔬菜、點心等讓猴子們大快朵頤。

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不過前幾年疫情爆發遊客不再來，卻為這個城市帶來可怕後遺症。綜合外媒報導，疫情爆發前，遊客會購買香蕉等食物餵食猴子，當地居民們與猴群和諧相處，不過疫情爆發後，旅遊業變得慘淡，猴群急需新的食物來源存活，導致牠們變得更具攻擊性，不僅搶奪居民的食物和物品，還會隨機攻擊路人，甚至搶劫路過的車輛。「隨著遊客的離開，它們變得更加具有攻擊性，為了生存而與人類爭奪食物」。

猴群已成為華富里府的嚴重問題，許多商店關閉、企業搬遷、投資停滯，而有些當地人逃離家鄉，或是在家中設置路障防止猴子的狂暴攻擊。一位當地居民表示，「猴子住在外面，而我們卻住在籠子裡」。

起初，當地人試圖向猴群提供垃圾食物來阻止暴行，如糖果、碳酸飲料和麥片等，沒想到卻適得其反。根據研究指出，含糖食物會讓猴子變得更加興奮並刺激性能力，促使更多猴子繁衍後代，最終該計畫以失敗告終。

泰國國家公園管理局啟動絕育計劃，試圖透過用水果捕捉猴子以控制增長數量。然而，猴群已經熟知捕捉策略，計畫變得更加困難，官方一天最多只能抓到20隻猴子。「他們一看到我們的臉就記住了，他們知道我們要做什麼。」目前政府仍積極在和其他部門合作，一同找尋解決方法。

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