為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

泰國「猴城」遭猴子大軍霸佔！遇襲居民驚恐稱：我們住在籠子裡

泰國華富里府（Lopburi）居民感謝猴子對觀光產業的貢獻，每年11月舉辦「猴子節」，以豐盛餐點讓猴子大快朵頤。（歐新社）

泰國華富里府（Lopburi）居民感謝猴子對觀光產業的貢獻，每年11月舉辦「猴子節」，以豐盛餐點讓猴子大快朵頤。（歐新社）

2024/02/02 23:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有「猴城」之稱的泰國華富里府（Lopburi），過去城裡有著大量猴子，吸引遊客前往旅遊、餵食，因而成為觀光勝地。不過前幾年疫情爆發觀光業慘淡，乏人餵食的猴子組成猴子大軍，約3500隻猴群襲擊民眾並佔領市中心，導致許多商店倒閉，居民無法生活陸續搬遷逃離，商業區竟淪為空城。

泰國華富里府（Lopburi）以居住著大量猴子成為觀光勝地，當地居民為感謝猴子對觀光產業的貢獻，在每年11月舉辦「猴子節」（Monkey Festival），準備豐盛餐點如水果、蔬菜、點心等讓猴子們大快朵頤。

不過前幾年疫情爆發遊客不再來，卻為這個城市帶來可怕後遺症。綜合外媒報導，疫情爆發前，遊客會購買香蕉等食物餵食猴子，當地居民們與猴群和諧相處，不過疫情爆發後，旅遊業變得慘淡，猴群急需新的食物來源存活，導致牠們變得更具攻擊性，不僅搶奪居民的食物和物品，還會隨機攻擊路人，甚至搶劫路過的車輛。「隨著遊客的離開，它們變得更加具有攻擊性，為了生存而與人類爭奪食物」。

猴群已成為華富里府的嚴重問題，許多商店關閉、企業搬遷、投資停滯，而有些當地人逃離家鄉，或是在家中設置路障防止猴子的狂暴攻擊。一位當地居民表示，「猴子住在外面，而我們卻住在籠子裡」。

起初，當地人試圖向猴群提供垃圾食物來阻止暴行，如糖果、碳酸飲料和麥片等，沒想到卻適得其反。根據研究指出，含糖食物會讓猴子變得更加興奮並刺激性能力，促使更多猴子繁衍後代，最終該計畫以失敗告終。

泰國國家公園管理局啟動絕育計劃，試圖透過用水果捕捉猴子以控制增長數量。然而，猴群已經熟知捕捉策略，計畫變得更加困難，官方一天最多只能抓到20隻猴子。「他們一看到我們的臉就記住了，他們知道我們要做什麼。」目前政府仍積極在和其他部門合作，一同找尋解決方法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
泰國去年近40萬人次來台旅遊 觀光署組團赴泰參加旅展吸客
2024/01/27 22:07

泰國去年近40萬人次來台旅遊 觀光署組團赴泰參加旅展吸客
iPhone突遭印度猴子劫持！ 遊客最後靠「以物易物」成功換回
2024/01/21 13:03

iPhone突遭印度猴子劫持！ 遊客最後靠「以物易物」成功換回

科技城首選！工程師最愛的3大亮點
泰男尿急「隨地解放」遭猴群圍攻 意外墜落50公尺高懸崖
2023/08/07 21:29

泰男尿急「隨地解放」遭猴群圍攻 意外墜落50公尺高懸崖
猴患又害命！ 印度農民在家遇襲被迫跳下 近2個月第3名死者
2022/09/07 15:27

猴患又害命！ 印度農民在家遇襲被迫跳下 近2個月第3名死者

金屬中心偕業界共助儲能案場驗證與風險評估
泰國猴子節招待「貴客」 獼猴零距離互動狂嗑2噸蔬果
2021/12/04 19:15

泰國猴子節招待「貴客」 獼猴零距離互動狂嗑2噸蔬果
泰國「野猴幫」街頭群聚鬥毆！撂兄弟爭地盤路人全嚇傻
2021/08/07 14:08

泰國「野猴幫」街頭群聚鬥毆！撂兄弟爭地盤路人全嚇傻
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播