泰男尿急「隨地解放」遭猴群圍攻 意外墜落50公尺高懸崖

一名男子因尿急在路邊「解放」，不料竟遭遇豚尾獼猴（pig-tailed macaque）的圍攻。（圖解取自臉書 ฐานชุมพร-Stringer News）

2023/08/07 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕泰國南部的拉廊府（Ranong）近日發生一起猴群攻擊事件，一名男子因尿急在路邊「解放」，不料竟遭遇猴子的圍攻，不慎墜下50公尺的懸崖，幸好一名路過的司機發現並協助驅離猴群，及時報警將男子從懸崖下救起，並將他送往醫院治療。

根據《The Thaiger》報導，44歲的泰國男子馬尼（Manee Chitdutsadee）在3日上午8時外出上班時，因忍不住尿意，急需小便，決定在路邊解決，不料竟引來了豚尾獼猴（pig-tailed macaque）的攻擊。

請繼續往下閱讀...

當馬尼試圖自衛抵抗時，一隻豚尾獼猴從樹叢中竄出，之後更有九隻同類加入攻擊，導致他失去平衡，不幸跌下50公尺的山崖。更離奇的是，猴子們在他墜落後依然不斷地攻擊他，所幸一名經過的司機目睹了這一幕，立刻投擲石頭驅散了攻擊的猴群，並報警求助。

救援人員趕到現場後，發現馬尼受困於山溝中，他的腳踝和手臂嚴重受傷，大量失血，韌帶也斷裂。幸運的是，經過醫療團隊的努力，馬尼的生命得以保住。馬尼獲救後表示，他之前也經常在這條路上走，卻從未遇到過猴子的攻擊。

報導指出，馬尼通勤的這條路線被茂密的植被覆蓋，野生動物如大象、牛和猴子常在此出沒，儘管路過的車輛經常看到這些生物，但卻從未有人遭遇過攻擊。

然而，這並不是泰國首次發生猴子攻擊的事件。去年，一名泰國婦女曾在伊桑省（Isaan）的西薩蓋特國家公園（Si Sagate）遇到猴子偷走她的手提包，裡面裝有價值5萬泰銖，而猴子隨後將手提包藏在懸崖底部。

馬尼受困於山溝中，他的腳踝和手臂嚴重受傷，大量失血，韌帶也斷裂。（圖解取自臉書 ฐานชุมพร-Stringer News）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法