為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    泰男尿急「隨地解放」遭猴群圍攻 意外墜落50公尺高懸崖

    一名男子因尿急在路邊「解放」，不料竟遭遇豚尾獼猴（pig-tailed macaque）的圍攻。（圖解取自臉書 ฐานชุมพร-Stringer News）

    一名男子因尿急在路邊「解放」，不料竟遭遇豚尾獼猴（pig-tailed macaque）的圍攻。（圖解取自臉書 ฐานชุมพร-Stringer News）

    2023/08/07 21:29

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國南部的拉廊府（Ranong）近日發生一起猴群攻擊事件，一名男子因尿急在路邊「解放」，不料竟遭遇猴子的圍攻，不慎墜下50公尺的懸崖，幸好一名路過的司機發現並協助驅離猴群，及時報警將男子從懸崖下救起，並將他送往醫院治療。

    根據《The Thaiger》報導，44歲的泰國男子馬尼（Manee Chitdutsadee）在3日上午8時外出上班時，因忍不住尿意，急需小便，決定在路邊解決，不料竟引來了豚尾獼猴（pig-tailed macaque）的攻擊。

    當馬尼試圖自衛抵抗時，一隻豚尾獼猴從樹叢中竄出，之後更有九隻同類加入攻擊，導致他失去平衡，不幸跌下50公尺的山崖。更離奇的是，猴子們在他墜落後依然不斷地攻擊他，所幸一名經過的司機目睹了這一幕，立刻投擲石頭驅散了攻擊的猴群，並報警求助。

    救援人員趕到現場後，發現馬尼受困於山溝中，他的腳踝和手臂嚴重受傷，大量失血，韌帶也斷裂。幸運的是，經過醫療團隊的努力，馬尼的生命得以保住。馬尼獲救後表示，他之前也經常在這條路上走，卻從未遇到過猴子的攻擊。

    報導指出，馬尼通勤的這條路線被茂密的植被覆蓋，野生動物如大象、牛和猴子常在此出沒，儘管路過的車輛經常看到這些生物，但卻從未有人遭遇過攻擊。

    然而，這並不是泰國首次發生猴子攻擊的事件。去年，一名泰國婦女曾在伊桑省（Isaan）的西薩蓋特國家公園（Si Sagate）遇到猴子偷走她的手提包，裡面裝有價值5萬泰銖，而猴子隨後將手提包藏在懸崖底部。

    馬尼受困於山溝中，他的腳踝和手臂嚴重受傷，大量失血，韌帶也斷裂。（圖解取自臉書 ฐานชุมพร-Stringer News）

    馬尼受困於山溝中，他的腳踝和手臂嚴重受傷，大量失血，韌帶也斷裂。（圖解取自臉書 ฐานชุมพร-Stringer News）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    以色列男打造洞穴獨居50年 被認定破壞環境遭政府發出驅逐令
    2023/07/30 18:56

    以色列男打造洞穴獨居50年 被認定破壞環境遭政府發出驅逐令
    連人帶車墜高屏溪「趴車頂喊救命」 高雄男墜河原因曝光
    2023/07/27 18:02

    連人帶車墜高屏溪「趴車頂喊救命」 高雄男墜河原因曝光

    NISSAN ALTIMA 不只拉風更走「心」
    慘！ 土耳其男懸崖邊向女友求婚 她剛答應就失足墜崖亡
    2023/07/25 23:20

    慘！ 土耳其男懸崖邊向女友求婚 她剛答應就失足墜崖亡
    萬華工人墜地近腦死！家屬泣訴要真相 市府、建商回應了
    2023/07/21 20:29

    萬華工人墜地近腦死！家屬泣訴要真相 市府、建商回應了

    Gogoro X MUJI 攜手打造極簡街頭主義
    5年級男童爬5樓女兒牆旁課桌椅墜落1樓 獲國賠60萬確定
    2023/07/18 13:55

    5年級男童爬5樓女兒牆旁課桌椅墜落1樓 獲國賠60萬確定
    悚！美5歲童玩滑水道 6公尺高「飛出」墜地
    2023/07/08 20:50

    悚！美5歲童玩滑水道 6公尺高「飛出」墜地
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播