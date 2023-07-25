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    慘！ 土耳其男懸崖邊向女友求婚 她剛答應就失足墜崖亡

    土耳其一場原本浪漫的求婚，卻因意外失足變成悲劇。（圖擷取自推特）

    土耳其一場原本浪漫的求婚，卻因意外失足變成悲劇。（圖擷取自推特）

    2023/07/25 23:20

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其一場原本浪漫的求婚，卻因意外變成悲劇。39歲的土耳其男子古爾蘇（Nizamettin Gursu）和交往多年的女友黛米爾（Yesim Demir）前往馬爾馬拉地區恰納卡萊市（Canakkale）的波倫特海角（Polente Cape）度假，並計劃在壯麗的風景中向女友求婚，不料黛米爾才點頭同意，古爾蘇回到車裡拿東西，就聽到慘叫聲，他回頭赫見黛米爾失足墜崖，經搶救仍不幸身亡。

    根據《每日郵報》報導，古爾蘇與女友黛米爾本月6日到一處32公尺高的陡峭懸崖邊，準備在這片浪漫的天地中度過一場難忘的野餐，古爾蘇並把握機會向黛米爾求婚，黛米爾深受感動點頭。

    古爾蘇感到興奮地回到車裡拿食物和飲料，沒料到就在此時，卻聽到一聲慘叫聲。他趕緊回頭，發現女友黛米爾失足墜崖。儘管古爾蘇和醫療人員迅速進行救援，但黛米爾的傷勢嚴重，經過45分鐘的搶救後仍不治。

    古爾蘇悲痛地表示，「我們選擇懸崖邊是因為想留下浪漫回憶。我們喝了一些酒，一切就發生了，她失去平衡摔倒了。」這場原本充滿幸福與期待的求婚，卻在瞬間變成了一段悲傷的回憶。

    黛米爾的友人透露，事故發生地是著名的賞日落景點，然而路況顛簸，懸崖邊卻沒有任何防護措施。他們呼籲相關當局應該架設圍欄，以防止類似悲劇再次發生。

    事故後，當局立即展開調查，懸崖區域一度被封閉，直到15日才重新對外開放。

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