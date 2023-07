慘！ 土耳其男懸崖邊向女友求婚 她剛答應就失足墜崖亡

2023/07/25 23:20

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其一場原本浪漫的求婚,卻因意外變成悲劇。39歲的土耳其男子古爾蘇(Nizamettin Gursu)和交往多年的女友黛米爾(Yesim Demir)前往馬爾馬拉地區恰納卡萊市(Canakkale)的波倫特海角(Polente Cape)度假,並計劃在壯麗的風景中向女友求婚,不料黛米爾才點頭同意,古爾蘇回到車裡拿東西,就聽到慘叫聲,他回頭赫見黛米爾失足墜崖,經搶救仍不幸身亡。

根據《每日郵報》報導,古爾蘇與女友黛米爾本月6日到一處32公尺高的陡峭懸崖邊,準備在這片浪漫的天地中度過一場難忘的野餐,古爾蘇並把握機會向黛米爾求婚,黛米爾深受感動點頭。

古爾蘇感到興奮地回到車裡拿食物和飲料,沒料到就在此時,卻聽到一聲慘叫聲。他趕緊回頭,發現女友黛米爾失足墜崖。儘管古爾蘇和醫療人員迅速進行救援,但黛米爾的傷勢嚴重,經過45分鐘的搶救後仍不治。

古爾蘇悲痛地表示,「我們選擇懸崖邊是因為想留下浪漫回憶。我們喝了一些酒,一切就發生了,她失去平衡摔倒了。」這場原本充滿幸福與期待的求婚,卻在瞬間變成了一段悲傷的回憶。

黛米爾的友人透露,事故發生地是著名的賞日落景點,然而路況顛簸,懸崖邊卻沒有任何防護措施。他們呼籲相關當局應該架設圍欄,以防止類似悲劇再次發生。

事故後,當局立即展開調查,懸崖區域一度被封閉,直到15日才重新對外開放。

