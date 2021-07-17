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    法國14日國慶遊行 士兵單膝下跪求婚浪漫畫面曝光

    法國14日國慶日，在舉國歡騰的氛圍下，一名士兵在香榭大道單膝下跪向女友求婚。（翻攝自Twitter）

    法國14日國慶日，在舉國歡騰的氛圍下，一名士兵在香榭大道單膝下跪向女友求婚。（翻攝自Twitter）

    2021/07/17 12:45

    〔即時新聞／綜合報導〕法國14日國慶日，在舉國歡騰的氛圍下，一名士兵在香榭大道單膝下跪向女友求婚，浪漫舉動讓眾人羨慕不已。

    綜合外媒報導，14日為法國國慶日，是法國人紀念自己迎向自由的日子，雖然今年因疫情導致活動規模縮減，但仍有1萬人聚集於香榭大道。一名身穿典禮制服的士兵在眾人注目下，跨過遊行安全線，單膝下跪向女友求婚，圍觀民眾都拍手叫好。

    法國陸軍在官方推特貼出這段動人影片，片中士兵朝女友單膝下跪，掏出戒指套入女友左手，接著站起來摘下口罩，朝女友深深一吻。

    這名26歲的士兵馬克米倫（Maximilien）事後接受媒體訪問，表示已策畫求婚兩個月，女友完全不知情，「這對她來說是大驚喜」。

    一名陸軍的女發言人表示，當他們知道成員要向女友求婚後，准許他在遊行時跨過安全線完成浪漫任務，「在國慶日，對我們的士兵來說什麼都可能發生，祝他們幸福！」

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