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小飛機墜毀美國佛州住宅區 「多處房屋起火」畫面流出

美國佛州清水市驚傳小飛機墜毀。（圖擷自X）

美國佛州清水市驚傳小飛機墜毀。（圖擷自X）

2024/02/02 10:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國1日晚間驚傳小飛機墜機事故，該架飛機墜毀在佛羅里達州清水市（Clearwater）的移動式住房園區，現場陷入一片火海，消防單位正在全力滅火中，傷亡人數不明。

綜合外媒報導，美國聯邦航空管理局（FAA）發布了關於此事件的聲明，當地時間1日19時許，一架單引擎Beechcraft Bonanza V35小型飛機，在飛行員通報引擎故障後撞入了清水市購物中心（Clearwater Mall）南方的一棟房屋園區，機上有多少人員不明。美國聯邦航空管理局與美國國家運輸安全委員會（NTSB）將會對這起事故展開調查。

清水市消防救援部門（Clearwater Fire & Rescue Department）表示，已經調派許多轄區的消防員趕往現場，目前正在全力撲滅火勢，傷亡人數還有待調查釐清。

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