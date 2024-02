小飛機墜毀美國佛州住宅區 「多處房屋起火」畫面流出

2024/02/02 10:45

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國1日晚間驚傳小飛機墜機事故,該架飛機墜毀在佛羅里達州清水市(Clearwater)的移動式住房園區,現場陷入一片火海,消防單位正在全力滅火中,傷亡人數不明。

綜合外媒報導,美國聯邦航空管理局(FAA)發布了關於此事件的聲明,當地時間1日19時許,一架單引擎Beechcraft Bonanza V35小型飛機,在飛行員通報引擎故障後撞入了清水市購物中心(Clearwater Mall)南方的一棟房屋園區,機上有多少人員不明。美國聯邦航空管理局與美國國家運輸安全委員會(NTSB)將會對這起事故展開調查。

清水市消防救援部門(Clearwater Fire & Rescue Department)表示,已經調派許多轄區的消防員趕往現場,目前正在全力撲滅火勢,傷亡人數還有待調查釐清。

We’re on scene of a small plane crash at a mobile home park south of Clearwater Mall. Multiple mobile homes have caught fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene. pic.twitter.com/1vBLnTnY8R