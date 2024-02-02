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美國會CECC提名黎智英等4人 角逐諾貝爾和平獎

黎智英是目前已被查封的香港《蘋果日報》的發行人，他目前在香港因為國家安全指控而受到審判。（資料照，法新社）

黎智英是目前已被查封的香港《蘋果日報》的發行人，他目前在香港因為國家安全指控而受到審判。（資料照，法新社）

2024/02/02 12:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）週四宣布，已於週三致函諾貝爾和平獎委員會，提名香港《蘋果日報》創辦人黎智英、維吾爾學者伊力哈木·土赫提、人權律師許志永和丁家喜等4人為諾貝爾和平獎候選人。這4人目前因政治活動遭到監禁。

綜合媒體報導，聯合國人權理事會上週審議中國人權紀錄，審議期間，西方政府和人權組織批評了北京的人權紀錄，並敦促中國政府停止把和平表達觀點定為犯罪。同時也呼籲釋放黎智英、廢除香港國安法。

中國方面對此次審議也高度重視，並派出由20多個部會及西藏自治區、新疆維吾爾自治區、香港特別行政區、澳門特別行政區代表組成的中國政府代表團出席審議會議。代表團團長陳旭在審議期間稱：「中國堅持把尊重和保障人權作為治國理政一項重要工作，走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，推動人權事業取得歷史性成就」。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）1日上午將召開聽證會，CECC主席、共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）和委員會共同主席、民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）於週三以先聯名發出信函給諾貝爾和平獎委員會，提名黎智英、許志永、丁家喜與伊力哈木‧土赫提等4人角逐諾貝爾和平獎，以表彰他們對人權的堅定承諾。

信函中指出，黎智英、許志永、丁家喜與伊力哈木‧土赫提等4人，目前都遭中國當局任意拘留，並因行使國際法保障的權利而被判長期徒刑。他們也指出，中華人民共和國是現今世上最嚴重的人權侵犯者之一，透過頒發諾貝爾獎可以給出一個信號，也就是生活在中國共產黨統治下的人們對和平與自由的渴望，與世界各地其他數十億人表達的祈願並沒有什麼不同。

相關報導提到，黎智英是目前已被查封的香港《蘋果日報》發行人，他目前在香港因為國家安全指控而受到審判。維吾爾學者伊力哈木·土赫提則是被中國視為分離主義者，他在2014年被判處無期徒刑，目前正在服刑。

至於維權律師丁家喜和許志永，他們在2023年分別以顛覆國家政權的罪名被判處12年徒刑和14年徒刑。過去他們是以和平倡導公民社會，以及為移工子女爭取平等的教育機會而聞名。

維吾爾學者伊力哈木·土赫提被中國視為分離主義者，他在2014年被判處無期徒刑，目前正在服刑。（資料照，法新社）

維吾爾學者伊力哈木·土赫提被中國視為分離主義者，他在2014年被判處無期徒刑，目前正在服刑。（資料照，法新社）

中國新公民運動發起人許志永（左）及律師丁家喜（右）被控「顛覆國家政權罪」，中國法院重判許志永14年、丁家喜12年徒刑。（翻攝自微博，本報合成）

中國新公民運動發起人許志永（左）及律師丁家喜（右）被控「顛覆國家政權罪」，中國法院重判許志永14年、丁家喜12年徒刑。（翻攝自微博，本報合成）

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