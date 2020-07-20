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    傳維權律師丁家喜遭精神折磨酷刑 妻子痛批中共惡劣！

    中國人權律師丁家喜2019年12月因參加「廈門聚會」被逮捕，上個月正式被檢方以「煽動顛覆國家政權罪」起訴。其妻羅勝春從未放棄替丈夫發聲。（圖擷取自推特）

    中國人權律師丁家喜2019年12月因參加「廈門聚會」被逮捕，上個月正式被檢方以「煽動顛覆國家政權罪」起訴。其妻羅勝春從未放棄替丈夫發聲。（圖擷取自推特）

    2020-07-20 22:21:08

    〔即時新聞／綜合報導〕中國人權律師丁家喜2019年12月因參加「廈門聚會」被逮捕，上個月正式被檢方以「煽動顛覆國家政權罪」起訴。丁家喜妻子羅勝春昨天（19日）在推特上透露說有消息指丈夫在臨沂看守所中長期遭受酷刑，甚至相關人員還不斷試圖將案件性質升級。

    根據根據《德國之聲》報導 ，和丁家喜同樣被關押在臨沂看守所的維權人士許志永，丁許二人的律師多次申請探視他們，但都被駁回，甚至在電腦系統上也未見二人名字，據悉是因為負責兩人案子的專案組不允許單位登錄他們的名字。對此，羅勝春表示已根據中國政府的公開說明書，寫了陳情信給臨沂公安局，要求他們將丁家喜與許志永的名字登錄到電腦系統裡。

    但羅勝春指出，依規定公安局有20天來回覆家屬的陳情書，但到現在都還沒收到相關回應。羅勝春更爆，從她掌握的內部消息指出，丁家喜長期遭受酷刑，看守所整天噪音騷擾，以日光燈24小時照射，影響其睡眠，甚至還長時間固定丁的睡姿、坐姿；審訊時要求他坐在裝了鐵籠的鐵椅，有時也不給餐食。

    羅勝春補充表示，專案組為了邀功，不僅從各地抽調了一百多名警察負責看管丁家喜等被監視居住的人，還不斷捕風捉影試圖將案件性質升級，像丁家喜的「廈門聚會案」，一開始就想將此案辦成涉槍涉恐，再來又把與會人員參加過的課程說成是顛覆政權的培訓，直接將廈門聚會確定為非法組織的成立大會。

    羅勝春認為，中共這次的做法相較於「709大追捕」更加高明、隱晦，他們不鞭打犯人使其留下皮肉傷，反而用精神層面的折磨，痛批此舉更加惡劣！羅勝春強調，她會持續在海外找出和秘密關押案件有關的資訊，並試圖讓國際社會了解中國如何秘密關押人民，並且對中國人民散播恐懼。

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