逾160國搶評中國人權 平均分不到45秒
批中迫害疆藏、黎智英
〔編譯林家宇／綜合報導〕聯合國廿三日針對中國在香港、西藏和新疆等地的政策和人權狀況，進行國際性審議，西方國家砲火猛烈，登記發言國家超過一六○國，數字之高使得各國發言時間不超過四十五秒。場外各界也藉此機會厲聲指控中國人權侵犯行徑，包括試圖抹除西藏文化和信仰認同，以及對香港壹傳媒創辦人黎智英的人權迫害。
中國此次面對的是「普遍定期審議」（UPR），屬聯合國人權理事會特殊機制，要求全體一九三個成員國每四至五年報告國內人權概況與改善工作，供其他成員國檢視並聽取建議。
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中國自稱恐怖主義受害國
中國國務院在審議召開前發布「中國的反恐怖主義法律制度體系與實踐」白皮書，聲稱「中國為恐怖主義受害國，長期面臨恐怖主義現實威脅」，「中國持續嚴厲打擊暴力恐怖活動，有力維護國家安全和社會穩定」。率團出席審議的中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭還表示，「中國堅持把尊重保障人權當作一項重要任務」。
然而，西方國家對中國在新疆地區的鎮壓行動，以及企圖消滅西藏文化和宗教認同的行徑，表達強烈關切，更指出中國打壓公民自由，二○二○年更在香港全面實施國安法，在親民主抗議浪潮後鎮壓異議人士。
愛爾蘭大使懷特（Noel White）表示，都柏林當局對「中國繼續以騷擾人權捍衛者、限制言論自由等方式打壓公民社會，以及包括新疆和西藏在內民族和宗教團體的處境，深感憂慮」。
「西藏行動中心」主任拉珍哲彤（Lhadon Tethong）指出，據聯合國專家與人權運動家估計，超過一百萬名三至十八歲的西藏青少年、兒童被迫與家庭分離安置寄宿學校，約占西藏學齡人口近八成。聯合國獨立專家小組去年指出，西藏的寄宿學校系統旨在將西藏文化融入漢文化中，違反國際人權準則。
拉珍哲彤描述，學生在校內被密集灌輸思想，離開校園後幾乎無法用西藏語溝通，還會對西藏文化加以批評，「這是顯而易見的文化滅絕案例」。
四名聯合國人權專家廿二日也發表聯合聲明，呼籲香港政府撤銷對黎智英的一切指控，並立即予以釋放，「過去幾年針對黎智英的逮捕、監禁及一系列的刑事訴訟，顯然與他對中國政府的批評和對香港民主的支持有直接關聯」。