逾160國搶評中國人權 平均分不到45秒

聯合國23日對中國展開「普遍定期審查」（UPR），西藏倡議人士在聯合國日內瓦辦事處外抗議中國對西藏實施文化滅絕。（法新社）

2024/01/24 05:30

批中迫害疆藏、黎智英

〔編譯林家宇／綜合報導〕聯合國廿三日針對中國在香港、西藏和新疆等地的政策和人權狀況，進行國際性審議，西方國家砲火猛烈，登記發言國家超過一六○國，數字之高使得各國發言時間不超過四十五秒。場外各界也藉此機會厲聲指控中國人權侵犯行徑，包括試圖抹除西藏文化和信仰認同，以及對香港壹傳媒創辦人黎智英的人權迫害。

中國此次面對的是「普遍定期審議」（UPR），屬聯合國人權理事會特殊機制，要求全體一九三個成員國每四至五年報告國內人權概況與改善工作，供其他成員國檢視並聽取建議。

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中國自稱恐怖主義受害國

中國國務院在審議召開前發布「中國的反恐怖主義法律制度體系與實踐」白皮書，聲稱「中國為恐怖主義受害國，長期面臨恐怖主義現實威脅」，「中國持續嚴厲打擊暴力恐怖活動，有力維護國家安全和社會穩定」。率團出席審議的中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭還表示，「中國堅持把尊重保障人權當作一項重要任務」。

然而，西方國家對中國在新疆地區的鎮壓行動，以及企圖消滅西藏文化和宗教認同的行徑，表達強烈關切，更指出中國打壓公民自由，二○二○年更在香港全面實施國安法，在親民主抗議浪潮後鎮壓異議人士。

愛爾蘭大使懷特（Noel White）表示，都柏林當局對「中國繼續以騷擾人權捍衛者、限制言論自由等方式打壓公民社會，以及包括新疆和西藏在內民族和宗教團體的處境，深感憂慮」。

「西藏行動中心」主任拉珍哲彤（Lhadon Tethong）指出，據聯合國專家與人權運動家估計，超過一百萬名三至十八歲的西藏青少年、兒童被迫與家庭分離安置寄宿學校，約占西藏學齡人口近八成。聯合國獨立專家小組去年指出，西藏的寄宿學校系統旨在將西藏文化融入漢文化中，違反國際人權準則。

拉珍哲彤描述，學生在校內被密集灌輸思想，離開校園後幾乎無法用西藏語溝通，還會對西藏文化加以批評，「這是顯而易見的文化滅絕案例」。

四名聯合國人權專家廿二日也發表聯合聲明，呼籲香港政府撤銷對黎智英的一切指控，並立即予以釋放，「過去幾年針對黎智英的逮捕、監禁及一系列的刑事訴訟，顯然與他對中國政府的批評和對香港民主的支持有直接關聯」。

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