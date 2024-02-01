普廷公布財產存款1900萬元 外媒爆他驚人真實身價

普廷真實財富「深不可測」。（法新社）

2024/02/01 15:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯中央選舉委員會1月30日公布總統候選人、現任國家元首普廷的財產情況，他的存款不到5500萬盧布（約新台幣1900萬元）存款、2間房子、2個停車場、3輛國產車及少得可憐的股票。但很多人推測，特務出身的普廷「毫無痕跡」地將超出想像的財產藏得嚴嚴實實，外媒評估普廷真實身價可能高達2000億美元（約新台幣6.2兆）以上。

俄半官媒《衛星通訊社》報導，據俄中央選舉委員會公佈的資料，普廷過去6的總收入為6759萬1875盧布（約新台幣2357萬元）。資料顯示，普京名下房產包括在聖彼得堡的1處住宅（面積為77平方公尺）和1座車庫（面積為18平方公尺），普廷名下汽車共有3輛，包括1輛1960年生產的GAZ-M 21汽車、1輛1965年生產的GAZ-M 21汽車和1輛2009年生產的「Niva」汽車以及1輛1987年生產的「斯基福」拖車。

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普廷開有10個銀行帳戶，總金額為5441萬6604盧布，持有聖彼得堡PJSC銀行股票230股（每股面值11.81盧布，約新台幣4.12元）。普廷在莫斯科擁有1套可無限期使用的公寓（153.7平方公尺），在聖彼得堡擁有1個可無限期使用的停車位（18平方公尺）。

然而，2016年國際調查記者聯盟揭露的巴拿馬文件顯示，從普廷的親信與家人的相關財產可以發現1艘價值約1億美元的巨型遊艇及據稱給普廷使用的黑海宮殿。另外還有1項高達20億美金（約新台幣627億元）的秘密離岸交易、貸款網絡，皆為普廷所有。

美國有線電視新聞網（CNN）援引俄羅斯專家的話報導說：「普廷的財產在文件上沒有痕跡」。

關於普廷個人的資產，俄國異議人士貝爾科夫斯基（Stanislav Belkovsky）曾估算，普廷握有全球最大天然氣開採企業Gazprom、石油天然氣公司Surgutneftegas的股份，個人淨資產達到700億美元（約新台幣2.2兆元）。

至於華府智庫「大西洋理事會」高級研究員艾斯侖德（Anders Aslund）則估算，普廷資產約在1000億至1500億美元（約新台幣3.1兆至4.7兆元）之間。美國商業雜誌《財星》更報導普廷可能是世上最有錢的人之一，總資產甚至可能高達2000億美元。

普廷真實財富「深不可測」。（法新社資料照）

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