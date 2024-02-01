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控聯合國機構涉協助哈瑪斯 以總理：必須關閉UNRWA

以色列總理納坦雅胡上月31日呼籲聯合國關閉UNRWA，稱其應被其他人道援助機構取代。（美聯社資料照）

以色列總理納坦雅胡上月31日呼籲聯合國關閉UNRWA，稱其應被其他人道援助機構取代。（美聯社資料照）

2024/02/01 09:36

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）1月31日呼籲聯合國關閉「近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA），稱其應被其他人道援助機構取代；以國空軍則持續對加薩全境發動大規模空襲。

據《路透》報導，以色列情報檔案指控，UNRWA部分工作人員涉入了去年10月7日哈瑪斯（Hamas）對以色列南部發動的突襲，該事件導致加薩戰爭爆發。包括美國在內多國均暫停向UNRWA提供資金，直至調查結果出爐。

納坦雅胡辦公室1月31日表示，「現在是國際社會和聯合國本身，意識到必須終結UNRWA使命的時候了......UNRWA應該被其他人道援助機構取代」。

UNRWA表示，關閉該機構將重創加薩地區的人道相關工作；巴勒斯坦自治政府指責以色列偽造資訊、汙衊UNRWA。為幫助1948年以色列建國戰爭的大批難民，聯合國成立UNRWA，逾半加薩民眾曾向該機構尋求協助。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）近日稱UNRWA為「加薩所有人道工作的支柱」，呼籲各國「確保並延續UNRWA的救難使命」。

與此同時，目擊者稱以色列1月31日加強了對加薩走廊（Gaza Strip）北部加薩市的空襲行動，並持續轟炸南部甘尤尼斯（Khan Yunis）部分地區。

中東緊張局勢不斷升溫。葉門親伊朗叛軍「青年運動」（Houthi）1月30日持續襲擾通過紅海附近的國際商船；伊拉克親伊朗民兵則於28日發起無人機攻擊，造成3名美軍駐約旦人員身亡。

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