以色列面臨種族滅絕指控 納坦雅胡喊「無意佔領加薩 」

以色列總理納坦雅胡11日凌晨首度公開表示，該國無意「永久佔領加薩」。（路透資料照）

2024/01/11 14:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列11日將在聯合國國際法院（International Court of Justice）面對「種族滅絕」指控，迫使以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）當日凌晨首度公開強調，該國無意「永久佔領加薩」。

據路透報導，以哈戰爭持續酣戰，南非上月29日向位於荷蘭海牙（The Hague）的國際法院控告以色列，對加薩巴勒斯坦人犯下種族滅絕罪行，違反「滅絕種族罪公約」（Genocide Convention），海牙國際法院擬於本月11至12日舉行聽證會。

請繼續往下閱讀...

對此，以色列政府發言人列維（Eylon Levy）10日表示：「明天以色列將在國際法院出庭，駁回南非荒謬、血腥的誹謗。普勒托利亞（Pretoria，南非首都）正為強暴犯哈瑪斯政權提供政治及法律掩護。」

聽證會將特別討論南非要求採取的緊急措施，即命令以色列暫停在加薩的軍事行動。法院同時會聽取案情內容，程序可能得花費數年時間。哥倫比亞和巴西10日晚間分別表達了對南非的支持。

聽證會前夕，納坦雅胡首度公開表態，反對該國極右翼部長要求巴勒斯坦人離開加薩的「呼籲」。納坦雅胡透過社群媒體平台X（舊稱Twitter）表示：「我想明確的指出幾點，以色列無意永久佔領加薩或驅趕當地平民。」

此前，納坦雅胡對戰後加薩命運說詞相當反覆。他11日在X補充：「以色列正在打擊哈瑪斯恐怖分子，而非巴勒斯坦人民，我們的行為完全符合國際法。」

約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）10日會面時共同表示，兩國警告以色列不得重新佔領加薩走廊，呼籲允許流離失所的人們重返家園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法