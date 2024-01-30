印尼雅萬高鐵疑欠工程款 中國大使館前遭掛布條抗議

中國駐印尼大使館29日被5名印尼人掛上抗議布條，布條上印有「強烈抗議並譴責中國水電七局雅萬高鐵項目部拖欠印尼公司工程款，租賃款！無視法律、惡意欠款！請還血汗錢！」文字。（中央社）

2024/01/30 20:32

〔中央社〕中國駐印尼大使館對面昨天被掛上抗議布條，並以簡體字寫上「中國水電七局雅萬高鐵項目部欠印尼工人工程材料款」。目前尚未確認掛布條人士的身分，但中國水電七局向中央社證實，工程款存在爭議，正在協調中。

中國駐印尼大使館對面昨天下午被掛上黑白色布條，上面以簡體字寫上：「強烈抗議中國水電七局雅萬高鐵項目部欠印尼工人工程材料款，欠款不還信用掃地！維護合法權益，維護正義！請還我們血汗錢！」

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另一布條則寫「強烈抗議並譴責中國水電七局雅萬高鐵項目部拖欠印尼公司工程款，租賃款！無視法律、惡意欠款！請還血汗錢！」

中國駐印尼大使館附近的商家保全向中央社透露，有5名印尼人昨天中午突然在大使館對面的人行道上綁上兩條抗議布條，幾個小時後布條被撤下。

中國駐印尼大使館位於雅加達南區，過去曾有印尼組織在使館門口舉行抗議中國企業的示威活動，但很少被掛上寫著中文的抗議布條，且長達數小時，多名路過行人忍不住多看幾眼。

中國水電七局全名為中國水利水電第七工程局有限公司，是負責承建雅加達萬隆高鐵工程的中國公司之一。根據其官方網站，是隸屬於中國水利水電建設集團公司。

中國水電七局位於雅加達的辦公室透過電話向中央社證實，公司與印尼公司的確存在款項爭議，目前已在協調中，無法提供更多訊息。

不願透露姓名的中國籍員工說：「有的時候，是我們支付了（款項），但下面的工人沒有拿到錢，實際上是他們內部的問題，沒有落實，可能是上面的人沒有給下面的人（款項）。」

問及中國水電七局是與哪一家印尼公司發生款項爭議時，這名中國員工僅表示「具體爭議不清楚」。

連接印尼首都雅加達和大城萬隆（Bandung）的雅萬高鐵，是中國「一帶一路」倡議的指標工程，原本預計2019年營運，但因疫情及土地糾紛等問題不斷延宕，直至去年10月才通車。

中國駐印尼大使館29日被掛上抗議布條數小時，布條上以簡體字寫上「強烈抗議中國水電七局雅萬高鐵項目部欠印尼工人工程材料款，欠款不還信用掃地！維護合法權益，維護正義！請還我們血汗錢！」。（中央社）

連接印尼首都雅加達和大城萬隆的雅萬高鐵，是中國「一帶一路」倡議的指標工程，去年10月通車。（歐新社）

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