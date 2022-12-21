為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印尼高鐵試營運脫軌 中技術人員2死

    中國「一帶一路」在印尼的指標性工程雅萬高鐵，18日發生工程列車出軌事故，造成2死4傷慘劇，當局下令暫時停工以調查事故原因。圖為今年10月的試車情況。（歐新社檔案照）

    中國「一帶一路」在印尼的指標性工程雅萬高鐵，18日發生工程列車出軌事故，造成2死4傷慘劇，當局下令暫時停工以調查事故原因。圖為今年10月的試車情況。（歐新社檔案照）

    2022/12/21 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕印尼與中國合作興建的印尼高速鐵路（HSR，也稱雅萬高鐵），上月啟動試營運，卻在十八日驚傳工程列車脫軌事故，造成兩死四傷慘劇，由於興建期間多次傳出意外與爭議，印尼當局已下令暫時停工，以詳細調查事故原因。這起工安事故也代表中國在印尼的「一帶一路」倡議再次受挫，印尼國會議員主張，政府必須重新審查這項計畫。

    印尼下令暫時停工

    雅萬高鐵由印尼與中國合資成立的「印尼中國高鐵公司」（KCIC）負責建造，是印尼也是東南亞第一條高速鐵路，更是中國「一帶一路」計畫在印尼的指標性工程。該公司向「雅加達郵報」（Jakarta Post）證實，工作列車十八日下午在試車時，於西萬隆縣百打拉冷鄉（Padalarang）發生脫軌事故，造成兩人死亡、四人輕重傷，均為中國公民。

    雅萬高鐵連接印尼首都雅加達與西爪哇省首府萬隆（Bandung），全長一四二．三公里，號稱是中國高鐵首次「全系統、全要素、全產業鏈」在海外建設工程，設計時速三五○公里，預計明年年中前通車營運，屆時雅加達到萬隆的車程將由三個多小時縮短至四十分鐘。

    雅萬高鐵自二○一六年一月正式開工，原先預定一九年下半年完工，但受到武漢肺炎疫情影響，加上土地徵收、環境破壞等爭議，完工進度延至明年，整體施工成本更從中方原本聲稱無須印尼政府出資的五十五億美元（約一七○○億台幣），持續增加至印尼政府被迫投入預算，目前已嚴重超支達七十五億美元（約二三二四億台幣）。

    中央社報導，印尼國會議員及專家紛紛呼籲雅加達當局，應重新審視雅萬高鐵工程的安全問題，並與中方重新談判。伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）國會議員蘇爾亞迪（Suryadi Jaya Purnama）指出，這項工程曾造成印尼國營石油公司（Pertamina）的天然氣管道受損而爆炸，也曾發生橋墩搬移過程中倒塌，撞倒兩個挖土機等事故，要求警方詳細調查事故原因，KCIC也必須為事故負責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播