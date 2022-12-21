印尼高鐵試營運脫軌 中技術人員2死

中國「一帶一路」在印尼的指標性工程雅萬高鐵，18日發生工程列車出軌事故，造成2死4傷慘劇，當局下令暫時停工以調查事故原因。圖為今年10月的試車情況。（歐新社檔案照）

2022/12/21 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕印尼與中國合作興建的印尼高速鐵路（HSR，也稱雅萬高鐵），上月啟動試營運，卻在十八日驚傳工程列車脫軌事故，造成兩死四傷慘劇，由於興建期間多次傳出意外與爭議，印尼當局已下令暫時停工，以詳細調查事故原因。這起工安事故也代表中國在印尼的「一帶一路」倡議再次受挫，印尼國會議員主張，政府必須重新審查這項計畫。

印尼下令暫時停工

雅萬高鐵由印尼與中國合資成立的「印尼中國高鐵公司」（KCIC）負責建造，是印尼也是東南亞第一條高速鐵路，更是中國「一帶一路」計畫在印尼的指標性工程。該公司向「雅加達郵報」（Jakarta Post）證實，工作列車十八日下午在試車時，於西萬隆縣百打拉冷鄉（Padalarang）發生脫軌事故，造成兩人死亡、四人輕重傷，均為中國公民。

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雅萬高鐵連接印尼首都雅加達與西爪哇省首府萬隆（Bandung），全長一四二．三公里，號稱是中國高鐵首次「全系統、全要素、全產業鏈」在海外建設工程，設計時速三五○公里，預計明年年中前通車營運，屆時雅加達到萬隆的車程將由三個多小時縮短至四十分鐘。

雅萬高鐵自二○一六年一月正式開工，原先預定一九年下半年完工，但受到武漢肺炎疫情影響，加上土地徵收、環境破壞等爭議，完工進度延至明年，整體施工成本更從中方原本聲稱無須印尼政府出資的五十五億美元（約一七○○億台幣），持續增加至印尼政府被迫投入預算，目前已嚴重超支達七十五億美元（約二三二四億台幣）。

中央社報導，印尼國會議員及專家紛紛呼籲雅加達當局，應重新審視雅萬高鐵工程的安全問題，並與中方重新談判。伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）國會議員蘇爾亞迪（Suryadi Jaya Purnama）指出，這項工程曾造成印尼國營石油公司（Pertamina）的天然氣管道受損而爆炸，也曾發生橋墩搬移過程中倒塌，撞倒兩個挖土機等事故，要求警方詳細調查事故原因，KCIC也必須為事故負責。

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