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時隔74年 傳奇名將麥克阿瑟獲南韓補發「太極武功勛章」

太極武功勳章是南韓最高戰功榮譽。（圖擷取自社媒平台X）

太極武功勳章是南韓最高戰功榮譽。（圖擷取自社媒平台X）

2024/01/30 14:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕已故美軍五星上將麥克阿瑟將軍（1880-1964年）曾於韓戰初期指揮仁川登陸，切斷北韓人民軍補給線，成功扭轉美韓軍隊劣勢。南韓國防部相隔74年後，向這位傳奇名將補發最高戰功榮譽「太極武功勛章」。

南韓《中央日報》報導，南韓國防部28日表示，當地時間26日在美國維吉尼亞州諾福克市（Norfolk）的麥克阿瑟紀念館，將麥克阿瑟的太極武功勛章轉交給諾福克市市長亞歷山大（Kenny Alexander）。當天是麥克阿瑟的生日。

麥克阿瑟在韓戰爆發後，擔任防守南韓的聯合國軍總司令。1950年9月29日，在重新奪回首爾的收復儀式上，李承晚總統授予他相當於現在太極武功勛章的南韓一等武功勛章。

不過，當時南韓政府還沒有來得及準備實物勛章，所以只是先頒發了紙質證書和已製作成實物的建國功勞勛章。雖然當時決定以後太極武功勛章製作完成後予以交換，但由於當時戰況朝著難以預測的方向發展，最終沒能授予實物勛章。因此，麥克阿瑟紀念館只存有勛章證書。

報導中指出，南韓國防部接到諾福克市民反映後，得知麥克阿瑟紀念館沒有勛章實物，因此製作了實物勛章並轉交給了紀念館。

麥克阿瑟兒子、麥克阿瑟四世致函感謝南韓政府，稱勳章是父親遺產的證明，更是一項把他與南韓人民永遠聯繫在一起的榮譽。麥克阿瑟與第二任妻子瓊妮·麥克阿瑟（Jean MacArthur），死後均安葬在紀念堂內。

美國名將麥克阿瑟（中）。（美聯社資料照）

美國名將麥克阿瑟（中）。（美聯社資料照）

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