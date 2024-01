時隔74年 傳奇名將麥克阿瑟獲南韓補發「太極武功勛章」

2024/01/30 14:56

〔編譯陳成良/綜合報導〕已故美軍五星上將麥克阿瑟將軍(1880-1964年)曾於韓戰初期指揮仁川登陸,切斷北韓人民軍補給線,成功扭轉美韓軍隊劣勢。南韓國防部相隔74年後,向這位傳奇名將補發最高戰功榮譽「太極武功勛章」。

南韓《中央日報》報導,南韓國防部28日表示,當地時間26日在美國維吉尼亞州諾福克市(Norfolk)的麥克阿瑟紀念館,將麥克阿瑟的太極武功勛章轉交給諾福克市市長亞歷山大(Kenny Alexander)。當天是麥克阿瑟的生日。

麥克阿瑟在韓戰爆發後,擔任防守南韓的聯合國軍總司令。1950年9月29日,在重新奪回首爾的收復儀式上,李承晚總統授予他相當於現在太極武功勛章的南韓一等武功勛章。

不過,當時南韓政府還沒有來得及準備實物勛章,所以只是先頒發了紙質證書和已製作成實物的建國功勞勛章。雖然當時決定以後太極武功勛章製作完成後予以交換,但由於當時戰況朝著難以預測的方向發展,最終沒能授予實物勛章。因此,麥克阿瑟紀念館只存有勛章證書。

報導中指出,南韓國防部接到諾福克市民反映後,得知麥克阿瑟紀念館沒有勛章實物,因此製作了實物勛章並轉交給了紀念館。

麥克阿瑟兒子、麥克阿瑟四世致函感謝南韓政府,稱勳章是父親遺產的證明,更是一項把他與南韓人民永遠聯繫在一起的榮譽。麥克阿瑟與第二任妻子瓊妮·麥克阿瑟(Jean MacArthur),死後均安葬在紀念堂內。

Major General Lee awarded the Taeguk Military Merit Medal to Norfolk Mayor Kenneth Alexander, accepting it on behalf of General MacArthur's son and @macfound. The ceremony at the Memorial aligned with the General's birthday and the 60th anniversary of the MacArthur Memorial. pic.twitter.com/IJ8mGXpxUh