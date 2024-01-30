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全美仇恨犯罪激增 FBI：十分之一在校園發生

美國聯邦調查局29日發布的報告指出，全美十分之一的仇恨犯罪發生在幼兒園至大學的各級學校中。圖為美國警方封鎖維吉尼亞州校園槍擊案現場。（路透資料照）

美國聯邦調查局29日發布的報告指出，全美十分之一的仇恨犯罪發生在幼兒園至大學的各級學校中。圖為美國警方封鎖維吉尼亞州校園槍擊案現場。（路透資料照）

2024/01/30 10:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）29日發布的報告指出，全美十分之一的仇恨犯罪發生在幼兒園至大學的各級學校，其中非裔學生是最常見目標，其次是猶太裔和LGBTQ族群的學生。

據《路透》報導，2018年到2022年，學校是美國仇恨犯罪第三常見的地點，僅次於住宅和道路巷弄，儘管大多數學校在2020至2021學年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行關閉了數個月。

近年來，美國的仇恨犯罪顯著增加，FBI將其定義為種族、民族、宗教、性取向、殘疾或性別偏見所引發的犯罪。FBI的犯罪數據顯示，遭舉報的仇恨犯罪數量從2018年約8500起，增加到2022年約1萬3300起，創歷史新高。

各級學校報告的仇恨犯罪事件數量增長得更快，5年內幾乎翻了一倍，從2018年約700起，增加到2022年約1336起。2022年已佔美國境內所有仇恨犯罪的10%。

近三分之二的仇恨犯罪行為發生在幼兒園至高級中學。多數專家稱，仇恨犯罪常被低估，因其依賴執法機構對是否存在歧視意圖進行主觀評估。

此外專家表示，許多受害者因擔心遭到報復，選擇不向警方報告自己的經歷。人權團體稱，加薩戰爭於去年10月爆發後，讓美國各地反猶太主義和仇恨伊斯蘭事件激增。

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