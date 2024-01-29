首度承認配給制崩潰 金正恩「責任推下屬」

北韓領導人金正恩1月23日至24日在妙香山主持召開了勞動黨政治局擴大會議。（美聯社）

2024/01/29 14:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓《朝鮮日報》28日報導，北韓領導人金正恩日前親自並公開承認了地方配給制崩潰的實際情況，這也是金正恩首次在地方，而非在平壤勞動黨大廈召開黨政治局會議時，作以上表態，金正恩還把責任推給下屬，意味北韓民心十分不穩。

報導中說，23日至24日，金正恩在慈江道香山郡妙香山主持召開了勞動黨政治局擴大會議並稱：「無法保障地方人民基礎食品和初級生活必需品的順利供應，這是黨和政府絕對無法迴避的嚴重政治問題。」

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據報導，北韓居民閱讀的《勞動新聞》25日刊從頭版到第5版使用了5個版面刊登了金正恩的「妙香山黨政治局擴大會議」發言。金正恩批評幹部稱：「有部分政策指導部門和經濟機關用『找不到現實性、革命性的可能性』這樣的話搪塞。」

他還表示：「只有條件具備的幾個市郡建設了地方工業工廠，其餘的市郡態度消極，只是匆忙做著今後的建設準備。」

《朝鮮日報》指出，在北韓，道路、住宅、電力等全部基礎設施都集中在特權階級居住的平壤。城鄉差距巨大，以至於被稱為「平壤共和國」。在1990年代，出現大量餓死者的「苦難行軍」時代，北韓的國家配給體制實際上已經崩潰，在那之後，大部分北韓居民不再依靠配給，而是透過「集市」自行獲取所需的糧食。

在2005年10月宣布糧食配給制正常化以後，也只有平壤等部分地區恢復正常配給。在2009年11月貨幣改革後，北韓為了重啟計畫經濟，曾嘗試恢復國家配給網，但也僅以城市勞工、黨員等為中心進行糧食分配。

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