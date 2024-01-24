北韓將南韓列為主敵、放棄統一 平壤「統一塔」傳已被拆除

位於平壤南郊的「祖國統一三大憲章紀念塔」傳已被拆除。（美聯社）

2024/01/24 10:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期將南韓界定為「敵對交戰國」，宣布正式轉變對韓路線後，15日又進一步宣布解散祖國和平統一委員會，並要求以修憲定義南韓為「頭號敵國」。專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）披露，北韓近期可能已將位於平壤南部關口的「祖國統一三大憲章紀念塔」拆除。

北韓最高領導人金正恩15日在第十四屆最高人民會議第十次會議聲稱，平壤將首爾視為和解、統一對象、同族矛盾的既定概念已徹底消除，如今將南韓完全視為外國和頭號敵對國家。

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金正恩也要求，將要求明文嚴禁北韓民眾使用「三千里錦繡江山」、「八千萬同胞」等誤導兩韓為同族的詞彙，指示加強將南韓視為北韓「頭號敵對國家」的相關教育。此外也宣布將完全隔絕兩韓邊境一切條件，並拆除「祖國統一三大憲章紀念塔」，徹底摒棄「統一、和解、同族」等概念。

根據《NK News》報導，從美國行星實驗室（Planet Labs）23日上午拍攝的衛星照片中可看到，「祖國統一三大憲章紀念塔」已經消失，目前還不清楚是何時被拆除。報導指出，紀念塔在19日依然存在，可能是在22日被拆除。除了「祖國統一三大憲章紀念塔」建築本體被拆除之外，北韓內部網路也將相關內容全部刪除。

「祖國統一三大憲章紀念塔」位於平壤南郊統一大道上的平壤─開城高速公路入口，高度30公尺，寬61.5公尺，於2001年落成。紀念塔整體形象為兩位身穿朝鮮傳統服飾的婦女雕像，兩人聯手舉起一個盾牌，該盾牌上雕刻整個朝鮮半島的地形圖。

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