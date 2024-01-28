法國爆發農民示威運動 羅浮宮名畫《蒙娜麗莎》慘被潑湯汁

2名抗議人士對著《蒙娜麗莎》潑灑不知名的橙紅色湯汁。（法新社）

2024/01/28 19:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕出自達文西（Leonardo da Vinci）之手的畫作《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）目前收藏於法國羅浮宮（Louvre museum），不少遊客慕名前往觀賞，不過這幅世界名畫今（28）日卻不幸成為了環保抗議人士的宣傳目標，她們朝著畫作不斷潑灑湯汁，雖然沒有濺到畫布上，卻也讓現場群眾驚呼連連。

根據《法新社》記者目睹，2名前來羅浮宮抗議示威的女性先後將橙色與紅色的不知名湯汁潑灑在保護畫作的防彈玻璃上，隨即轉身，對眾人質問：「哪個比較重要？藝術還是獲得健康、永續性食品的權利？你們的農業系統生病了。我們的農民正在垂死耕作。」

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報導指出，法國近來爆發了大規模的農民抗議運動，農民們要求政府設法提高農業收入、降低稅率與改善監管措施，儘管法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）已宣布數項讓步方案，但法國仍有部分路段被不滿的農民堵路抗議。

另外，這也不是《蒙娜麗莎》首次被攻擊。2022年，1名36歲的男子為了抗議藝術家們對「地球」的關注度不足，朝著畫作扔出了蛋奶派，不過他擲出的派也被玻璃給擋下。

ALERTE - Des militantes pour le climat jettent de la soupe sur le tableau de La Joconde au musée du Louvre. @CLPRESSFR pic.twitter.com/Aa7gavRRc4 — CLPRESS / Agence de presse （@CLPRESSFR） January 28, 2024

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