名畫復活！AI演算還原 女主角都是大正妹

來自波蘭的藝術家丹尼斯（Denis Shiryaev）日前在YouTube上傳的新影片中，透過AI技術嘗試還原達文西《蒙娜麗莎的微笑》。（擷取自Denis Shiryaev的YouTube頻道）

2020-07-09 20:45:21

〔即時新聞／綜合報導〕來自波蘭的藝術家丹尼斯（Denis Shiryaev）日前在YouTube上傳的新影片中，透過AI技術嘗試還原達文西《蒙娜麗莎的微笑》、《抱銀貂的女子》等名畫中的主角樣貌，結果每一位都是令人驚為天人的絕世美女。

丹尼斯在他的影片下方介紹，這次使用的是一種人工神經網絡技術（Neural Network），他試圖用這種技術從名畫所描繪的人臉中，還原畫中主角的現實樣貌。他指出，該技術會演算出名畫主角大概的面容，而他也坦言，自己並不認為這是完全準確的，但是這還是非常有趣的一件事情。

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丹尼斯還透過演算法，參考了社群平台使用者時常擺出的表情，並將這些表情賦予被還原樣貌的名畫主角們使用，使他們栩栩如生，如真人一般。在他影片中被「復活」的蒙娜麗莎，就對著鏡頭擠眉弄眼大扮鬼臉，十分俏皮、生動。

除了《蒙娜麗莎的微笑》外，丹尼斯還原的畫作還包括了畫家芙烈達（Frida Kahlo）的《戴荊棘和蜂鳥項鍊的自畫像》、山德羅（Sandro Botticelli）的《維納斯的誕生》、楊·維梅爾（Jan Vermeer）的《戴珍珠耳環的少女》、達文西（Leonardo da Vinci）的《抱銀貂的女子》、林布蘭（Rembrandt Harmenszoon）的《夜巡》。

丹尼斯影片推出後引發回響，目前已有40多萬次觀看，網友紛紛留言表示「蒙娜麗莎是最好的。她看起來最像一個真實的人」、「這是一個非常有趣的想法，歷史重建將使他們非常現實」、「演算法是不是只會算出正妹？模擬結果總是比畫更吸引人」。

丹尼斯在他的影片下方介紹，這次使用的是一種人工神經網絡技術（Neural Network），他試圖用這種技術從名畫所描繪的人臉中，還原畫中主角的現實樣貌。圖為達文西（Leonardo da Vinci）的《抱銀貂的女子》。（擷取自Denis Shiryaev的YouTube頻道）

芙烈達（Frida Kahlo）的《戴荊棘和蜂鳥項鍊的自畫像》。（擷取自Denis Shiryaev的YouTube頻道）

山德羅（Sandro Botticelli）的《維納斯的誕生》。（擷取自Denis Shiryaev的YouTube頻道）

楊·維梅爾（Jan Vermeer）的《戴珍珠耳環的少女》。（擷取自Denis Shiryaev的YouTube頻道）

林布蘭（Rembrandt Harmenszoon）的《夜巡》（擷取自Denis Shiryaev的YouTube頻道）

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