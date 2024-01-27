重拾紙筆手寫 加州小學生今年起必修書寫體

加州奧蘭治索普小學生練習寫書寫體。（路透）

2024/01/27 19:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕數位時代讓人們越來越少需要手寫，這一代的孩童，甚至是在平板等裝置螢幕上學寫字。不過，加州小學現在回歸傳統，從今年起，要求學童必須學手寫書寫體。

《路透》27日報導，由教師出身的加州州眾議員奎克—席瓦（Sharon Quirk-Silva）提出的加州州議會446號法案（AB 446），去年10月由加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署正式成為法律，當中要求必須教加州小學1到6年級、約260萬名學童手寫字，以及對「適當」年級的學童教授手寫書寫體，通常意指3年級以上。

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專家指出，學習書寫體的好處，包括可促進認知、閱讀理解力和精細動作能力；部份教育者也發現教導孩童閱讀歷史、過去幾代的家書的價值。

在加州富勒頓的奧蘭治索普（Orangethorpe）小學教4到6年級的教師凱勒（Pamela Keller）說，在該法今年1月1日生效前，她就已經在教學生寫書寫體。有些孩子抱怨很難，但凱勒早有因應方法，「我們告訴他們，學這個會讓你更聰明，讓你大腦中開始連結，這會幫助你邁入下一等級。然後他們就會很興奮，因為學生都希望能更聰明，他們就想學」。

美國2010年公佈的跨州共同核心教育標準，排除了學寫書寫體。但是現在已經有多州回歸傳統，根據「全美州議會聯合會（NCSL）」政策分析家簡德爾（Lauren Gendill）說法，加州是全美第22州要求教手寫字，2024年至今已經有5州提出這類法案。

洛杉磯郡教育局閱讀語言藝術計畫總監佐洛亞（Leslie Zoroya）指出，研究已經顯示，學寫書寫體，會促進數項技能，而這些技能綜合起來可改善孩童的發展。她說，寫字時使用不同的神經網絡，會發展大腦中這些神經通道，也有助於留住這些字如何寫成的訊息，因為當你在寫字時，會想到字母的發音、和下一個字母的連結。

凱勒的學生對寫字這門課的反應，從「有趣」、「很漂亮」，到「現在我可以看懂我媽的字」、甚至「這是用來寫我祕密的」。一些學生承認學書寫體很難，尤其是字母「Z」，但是學得很開心。9歲的4年級學生賈狄亞（Sophie Guardia）說，「我很喜歡，因為寫字比較炫，學新的字母很有趣」。

奧蘭治索普小學教師凱勒（Pamela Keller）1月23日在課堂上教小學生寫書寫體。（路透）

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