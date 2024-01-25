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日本「京阿尼縱火案」宣判 被告青葉真司有罪

今（25日）京都地方法院針對京阿尼縱火案宣判，被告青葉真司有罪。（法新社）

今（25日）京都地方法院針對京阿尼縱火案宣判，被告青葉真司有罪。（法新社）

2024/01/25 11:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都動畫公司（京阿尼）在2019年7月18日，遭到青葉真司蓄意縱火，釀成36人死亡、33人輕重傷的慘劇，今（25日）京都地方法院宣判，被告青葉真司有罪，刑度稍晚公布。

綜合日本報導，日本京都地方法院今對京阿尼縱火案宣判，被告青葉真司雖有「妄想障礙」，但法官認定青葉真司在犯案時，具備完全責任能力，「既沒有精神錯亂，也沒有心智衰弱」，被告也承認自己在事發時具有判斷事情對錯的責任能力，因此判決青葉真司有罪。

目前暫時休庭，將於台灣時間今中午12點再開庭宣讀剩下的判決理由和宣判刑度；檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴，檢方求處死刑，而辯方主張青葉真司受精神問題影響沒有刑事責任能力，主張無罪。

現年45歲被告青葉真司，於2019年7月18日上午帶著汽油桶，前往京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，造成36人死亡、32人輕重傷，而他自己也遭大火燒傷送醫。日本警方等青葉真司傷勢痊癒、疫情趨緩後，才於2020年5月27日正式以殺人及縱火罪嫌，去年9月開庭審理。

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