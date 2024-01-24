北京以國安為由 限制特斯拉車輛進入特定地點

美中之間的緊張關係持續升高，電動汽車大廠特斯拉在中國面臨的限制就越來越多。中國多地的政府附屬機構近來都基於資安理由，限制特斯拉車輛進入，甚至連路過也不行。（法新社）

2024/01/24 21:54

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中之間的緊張關係持續升高，電動汽車大廠特斯拉在中國面臨的限制就越來越多。日媒報導，中國多地的政府附屬機構，包括會議中心展覽中心等，近來都基於資安理由，限制特斯拉車輛進入，甚至連路過也不行。

《日經亞洲》引述知情人士透露，自2023年以來，越來越多的政府附屬機構、地方政府機關、公路運輸機構、甚至文化和展演中心，都限制特斯拉車輛進入他們的場所，之前這類限制僅限於軍事基地。

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一個明顯的例子就是上海北外灘地區的「世界會客廳」，該會展場所是由1家國家支持的企業所營運，主要舉辦文化活動、國際展覽和宴會。當地區居民表示，基於國家安全理由，特斯拉車輛被禁止進入、甚至路過該場所。

當地居民說：「如果你要去那裡開會，主辦單位會提前通知你，要求你不要駕駛或租用特斯拉車輛。你不能駕駛或搭乘1輛特斯拉車輛進場。」

此外，一些舉辦大型運動賽事的中國城市，也將強對特斯拉車輛的限制。例如，2023年夏天舉行的世界大學運動會期間，特拉斯車輛被禁止在四川省成都的部分路段行駛。成都以科技研發和生產軍事裝備而聞名。

2023年年底，重慶市中心進行交通管制，也特別是針對特斯拉車輛。當地居民表示：「我們被要求不能左轉，不能開上原先規劃的路線。」四川省的1個拘留所不許特斯拉車輛進入其停車場，並豎立告示牌，要求特斯拉車主要把車停放在距離拘留所50公尺之外。

微博上的特斯拉車主也分享江蘇省、浙江省和湖北省等多個地方政府機構的通知，稱他們的車輛因安全風險而被禁止進入某些區域。

2023年夏天，特斯拉的數據安全成為中國的熱門話題。當時湖南省岳陽的1個機場禁止特斯拉車輛進入，聲稱其「哨兵模式」會錄下周圍的地理和景觀的敏感資訊。

為了化解中國對數據安全的疑慮，特斯拉在去年8月推出本地數據中心，確保在中國銷售的車輛所產生的所有數據都將儲存在本地。

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