以色列反對兩國方案 歐盟外長：令人無法接受

歐盟外長波瑞爾（見圖）在會議前對媒體表示，以色列不支持兩國方案的態度「令人無法接受」。（歐新社）

2024/01/22 20:27

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日前公然表態反對以巴兩國方案（Two-state solution），因此招來各界指責，歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）今（22）日也跳出來批評，稱以色列政府的態度「令人無法接受」，且以色列也不能指望各國從此再也不提兩國方案這個議題。

兩國方案指的是以色列讓出部分領土予巴勒斯坦人建國，雙方以1967年邊界作為國界線，彼此和平共存的政治解決方法。

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾在與歐盟各國、中東國家的外交部長開會前，對媒體表示：「（以色列）說『我不想要這個解決方案』，這是令人無法接受的。」，他又稱「整個國際社會都支持」兩國方案。

波瑞爾質疑，除了兩國方案，納坦雅胡還有何種方法可以解決以色列與巴勒斯坦之間的爭端，「他們心中想到的其他解答是什麼？要所有巴勒斯坦人離開，把全部人殺光？」

波瑞爾最後強調，歐盟27個成員國通通支持兩國方案，且哈瑪斯雖然是以巴爭端的一部份，但以色列想把他們剿滅的這套方法「顯然」是錯誤的，因為這樣只會在接下來幾個世代心中播下仇恨的種子。

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