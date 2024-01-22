南韓搶救少子化 今年起0-7歲至少可領70萬元

南韓從2024年開始，育有0至7歲兒童的父母至少可領到2960萬韓元補助。韓國首爾韓服兒童示意圖。（歐新社）

2024/01/22 13:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓專門應對少子化問題的「低出產高齡社會委員會」，今天（22日）宣布從2024年開始，育有0至7歲兒童的父母至少可領到2960萬韓元（約新台幣70萬元）補助。

據《韓聯社》報導，委員會表示，小孩出生後家長原本可一次性拿到「新生禮券」200萬韓元（約新台幣4.68萬元），今年開始若有第2個小孩或更多，「新生禮券」將增為300萬韓元（約新台幣7萬元），限定用在月子中心、育兒用品、醫療費、餐飲費等等。

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另外，撫養0歲至1歲小孩可領取的「父母津貼」，過去0歲每月70萬韓元（約新台幣1.64萬元）、1歲每月35萬韓元（約新台幣8200元），從今年起增加到0歲每月100萬韓元（約新台幣2.34萬元）、1歲每月50萬韓元（約新台幣1.17萬元），總計1800萬韓元（約新台幣42.15萬元）。

0歲至7歲小孩同時還有「兒童補助」每月10萬韓元（約新台幣2343元），8年總計960萬韓元（約新台幣22.5萬元），以上「新生禮券」、「父母津貼」、「兒童補助」相加一共2960萬韓元，其中新生禮券僅計算基礎200萬韓元，若有2個小孩以上可拿更多。

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