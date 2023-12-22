為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日本估2050東京以外人口全面負成長 11縣減幅超過30％

日本預估2025年人口，與2020年相比，除了東京以外，其他46個道府縣全將減少，其中11縣減幅將達30％以上。（美聯檔案照）

日本預估2025年人口，與2020年相比，除了東京以外，其他46個道府縣全將減少，其中11縣減幅將達30％以上。（美聯檔案照）

2023/12/22 23:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本厚生勞動省旗下研究機構22日發表報告指出，估計到2050年，日本全國47個都道府縣人口與2020年相比，除了東京以外的其他46個道府縣全將減少，其中11縣減幅將達30％以上。人口減少可能導致稅收降低、經濟緊縮，因而難以維持地方政府和生活基礎。

《共同社》22日報導，厚勞省「國立社會保障暨人口問題研究所」公佈這份報告，預估日本全國人口到2050年時，將比2020年減少17％，降低到1億469萬人，全國0到14歲以下人口減幅預估將達30.8％。46個人口減少的道府縣中，秋田、青森等11個縣人口到2050年時將減少30％以上；約有20％的市區町村居民減至不滿半數。

這份報告是以2020年人口普查數據，按照都道府縣和市區町村，估算截至2050年的人口增減情況。由於人口減少的地區可能因稅收減少和經濟緊縮，在維持基礎設施和地方政府上遭遇困難，因此，解決少子化和人口向東京單極集中的問題，成為當務之急。

報告指出，預期日本東北部的人口減少最明顯，秋田縣減幅達41.6％居冠，從96萬人減至56萬人，排名第二、第三的縣為青森和岩手縣，到2050年各減少39％、35.3％。沖繩人口減幅最低，預期為5.2％，東京都週邊的神奈川、千葉和埼玉縣，預估各減少7.7％、9.5％和9.7％。

東京是唯一預估到2050年人口會超過2020年的行政區，預估增幅為2.5％，從1404.8萬人增加到約1440萬人。

東京銀座街頭人群。（美聯社）

東京銀座街頭人群。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
少子化影響！日本傳統「七五三」 節 越來越多毛小孩參加
2023/11/15 11:53

少子化影響！日本傳統「七五三」 節 越來越多毛小孩參加
習近平鼓吹女性回歸家庭 專家：人口負成長恐持續到下世紀
2023/11/06 06:16

習近平鼓吹女性回歸家庭 專家：人口負成長恐持續到下世紀

「世達懿居」古亭站30秒低公設宅
少子化告急！韓2022生育率降至0.78
2023/08/31 07:39

少子化告急！韓2022生育率降至0.78
搶救出生率 日政府祭第3胎0歲至高中生每月給3萬日圓
2023/06/15 13:15

搶救出生率 日政府祭第3胎0歲至高中生每月給3萬日圓

面對重大健康問題 點燃生命新希望
全日本首例 山梨縣發布「人口減少緊急宣言」
2023/06/09 11:48

全日本首例 山梨縣發布「人口減少緊急宣言」
日本生育率連續7年下滑 去年1.2565創歷史新低
2023/06/02 17:15

日本生育率連續7年下滑 去年1.2565創歷史新低
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播