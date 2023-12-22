日本估2050東京以外人口全面負成長 11縣減幅超過30％

日本預估2025年人口，與2020年相比，除了東京以外，其他46個道府縣全將減少，其中11縣減幅將達30％以上。（美聯檔案照）

2023/12/22 23:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本厚生勞動省旗下研究機構22日發表報告指出，估計到2050年，日本全國47個都道府縣人口與2020年相比，除了東京以外的其他46個道府縣全將減少，其中11縣減幅將達30％以上。人口減少可能導致稅收降低、經濟緊縮，因而難以維持地方政府和生活基礎。

《共同社》22日報導，厚勞省「國立社會保障暨人口問題研究所」公佈這份報告，預估日本全國人口到2050年時，將比2020年減少17％，降低到1億469萬人，全國0到14歲以下人口減幅預估將達30.8％。46個人口減少的道府縣中，秋田、青森等11個縣人口到2050年時將減少30％以上；約有20％的市區町村居民減至不滿半數。

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這份報告是以2020年人口普查數據，按照都道府縣和市區町村，估算截至2050年的人口增減情況。由於人口減少的地區可能因稅收減少和經濟緊縮，在維持基礎設施和地方政府上遭遇困難，因此，解決少子化和人口向東京單極集中的問題，成為當務之急。

報告指出，預期日本東北部的人口減少最明顯，秋田縣減幅達41.6％居冠，從96萬人減至56萬人，排名第二、第三的縣為青森和岩手縣，到2050年各減少39％、35.3％。沖繩人口減幅最低，預期為5.2％，東京都週邊的神奈川、千葉和埼玉縣，預估各減少7.7％、9.5％和9.7％。

東京是唯一預估到2050年人口會超過2020年的行政區，預估增幅為2.5％，從1404.8萬人增加到約1440萬人。

東京銀座街頭人群。（美聯社）

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