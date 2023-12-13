韓國新婚夫妻數連年下降 首婚無子女占46％創新高

韓國統計廳統計，截至去年11月1日結婚未滿5年的韓國新婚夫妻瀕臨跌破100萬對，其中首婚但無子女的夫妻占46％創新高。（情境照）

2023/12/13 00:35

〔中央社〕韓國統計廳公布統計，截至去年11月1日結婚未滿5年的韓國新婚夫妻瀕臨跌破100萬對，且其中首婚但無子女的夫妻占46％，比例創下空前新高。

《韓聯社》報導，根據這項統計，韓國新婚夫妻數量由2021年的110.1萬對降至去年的103.2萬對，跌幅達6.3％。

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自2015年至2020年，每年統計的韓國新婚夫妻數量由147.2萬對依序降至143.7萬對、138萬對、132.2萬對、126萬對、118.4萬對。按照這個趨勢，今年數據預估將跌破100萬對。

去年的統計數據還顯示，在韓國新婚夫妻中占79％的首婚族群當中，無子女的夫妻比例較前一年統計增加0.6個百分點，達到2015年統計開始以來最高紀錄46.4％。這也使得韓國平均每對新婚夫妻生育子女數降至0.65名，創下歷史最低紀錄。

不過，去年統計的韓國新婚夫妻平均年收入較2021年增加6.1％，達到6790萬韓元（約新台幣163萬元）；但貸款餘額中位數也增加7.3％，達到1億6417萬韓元（約新台幣395萬元），背負貸款的新婚夫妻比例為89％。

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