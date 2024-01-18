婚宴禮堂變殯儀館、托兒所成養老院 韓國低出生率慘況曝

設有「和聲婚禮城」禮堂的釜山市一棟建築物，如今變成殯儀館（右）舉行葬禮的地方。照片左邊是2010年5月，右圖去年7月建築面貌。（NAVER街景截圖）

2024/01/18 20:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕韓國生育率年年破底，最新人口預測顯示，不到50年後，韓國人口將驟降至1970年代水準，只有3000萬人。托兒所轉型為養老院，婚宴禮堂接連倒閉，甚至改掛殯儀館招牌咬牙苦撐，成了韓國低出生率的最新寫照。

韓國《中央日報》16日報導，據韓國統計廳國家統計入口網站透露，韓國總和生育率在2018年跌破為1之後，每年都呈現驟減趨勢。當時的總和生育率為0.977，2019年為0.918，2020年為0.837，2021年為0.808，2022年降至0.778。總和生育率是指女性一生所生的平均新生兒數。

請繼續往下閱讀...

「把原來的托兒所改成了老人設施，現在每次聽到老人家過世的消息都心痛不已」。

光州廣域市西區錦湖洞微笑夕陽紅療養院、日間保護中心院長李敏淑3日接受該報採訪時，發出這樣的的感嘆。由於低出生率，運營困難，她在2022年關閉了經營40多年的托兒所，在原址開設了療養院。

李院長說。「從2010年代開始，全國的生育率銳減，再加上新冠肺炎影響，幼兒園只好關門」。

低出生率和人口老化的趨勢下，不結婚現象也接踵而至，將招牌改為殯儀館的婚宴禮堂也陸續出現。光州廣域市東區一家殯儀館也是其中之一，來到這裡的弔唁者經常說，以前是來喝喜酒，現在都是來弔喪。

沒有轉型的婚宴禮堂紛紛倒閉。根據韓國國稅局透露，國內婚宴禮堂從2018年1月的1030家，減少到去年1月的754家，5年間減少了26.8％，倒閉了276家。

據悉，婚宴禮堂改為殯儀館是受到結婚人數減少的直接影響。韓國統計廳制定的《2022年新婚夫婦統計》顯示，2022年新婚夫婦為103萬2253萬對，創下統計以來的最低值。新婚夫婦從最初制定相關統計始於2015年，當年共有147萬1647對新人成婚。

據韓國行政安全部透露，去年年底韓國居民登記人口為5132萬5329萬人，比前一年年底減少0.2％（11萬3709人）。去年死亡35萬3920人，比新生人口23萬5039人高出33.6％（11萬8881人），人口連續4年減少。

韓國人口危機日益嚴峻，出生率迭創新低。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法